La "crisis de las croquetas" agita el Ayuntamiento de Langreo: la asociación señalada por recibir trato de favor niega las acusaciones y la oposición pide "aclaraciones"

La "crisis de las croquetas", definida así por el propio alcalde de Langreo en el Pleno del jueves, sigue agitando la vida política del concejo. El gobierno local trata de recomponerse tras la expulsión del grupo municipal de IU y el paso a los no adscritos de la hasta ahora edil de Participación Ciudadana, Araceli Jánez, que denunció "trato de favor" a la asociación de vecinos de Riaño por su afinidad con el Partido Comunista, una acusación que el gobierno local niega. Los partidos de la oposición han pedido "aclaraciones" al ejecutivo local y la presidenta de la asociación colocada en el punto de mira, Felicitas Gil "Fili", rechazó este viernes en declaraciones a este diario que exista cualquier tipo de favoritismo hacia el colectivo que dirige.

El detonante de la crisis fue, según Araceli Jánez, el uso indebido de la cocina del centro social de Riaño, donde tiene su sede la asociación. Un descuido de una socia cuando estaba friendo unas croquetas provocó un pequeño fuego que obligó a intervenir a los bomberos. Al volver a utilizarse la cocina meses después, según criticó la edil, pese a que había sido expresamente prohibido, Jánez ordenó la cambio de las cerraduras, una decisión que el alcalde frenó. Jánez alega que fue por un trato de favor a esta asociación en particular; el regidor sostiene que la medida exigía un trámite administrativo previo para no generar indefensión a los vecinos.

En medio de la vorágine, tomó la palabra este viernes Felicitas Gil. "No sé como es posible que una persona que representaba al movimiento ciudadano en Langreo pueda decir tantas mentiras en tan poco tiempo. No me llamó jamás por el tema de la cocina, solo me mando un wasap para reñirme como si yo fuera una nena en el patio de un colegio". Y añadió: "También es falso que hayamos utilizado este año la cocina para cocinar. No se usa desde que pasó el tema del fuego, en noviembre. No entiendo el comportamiento de una persona que lleva cuatro días en el ayuntamiento, que mire cómo tenía a las asociaciones".

Gil reconoció que se opuso a que los operarios cambiaran las cerraduras, tanto de la cocina como de otra estancia, porque se usan como almacén. "En la cocina guardamos material de limpieza y material de higiene, no mezclado con la comida como ella dice, y en la otra estancia alimentos que forman parte de los repartos solidarios que hacemos en Riaño. Y de los que se benefician 47 familias necesitadas, 131 personas a los que damos comida todas las semanas. ¿Cómo voy a permitir que dejemos de tener acceso a esa comida?".

Descuido

Precisamente, en uno de esos repartos de comida fue en el que se produjo el episodio del incendio, señaló Gil. "Fue un descuido, es la única verdad que dice la concejala. Estábamos con el reparto de alimentos, desde la nueve de la mañana a la seis de la tarde, y también necesitamos comer. Solemos llevar la comida de casa pero una compañera había traído unas croquetas, se metió en la cocina y se puso a freírlas. Era una comida particular para una persona ni nada parecido. En ese momento llegó el camión de alimentos, no se dio cuenta, salió a descargar el camión y vimos que salía humo. Se quemó la campana, lo apagamos con el extintor y ya vino la Policía y los bomberos". Llegó entonces la edil, que entró "gritando", según Gil. "Quedamos aplatanaes. En ningún momento nos preguntó si nos había pasado algo".

Roberto García, en primer término, en el pleno del jueves, con Araceli Jánez, de rojo, en el centro de la imagen. / M. Á. G.

Felicitas Gil, viuda del fallecido Benigno González (que fue concejal de IU y coordinador de la coalición en Langreo), también instó a Jánez a que "se lave la boca con lejía antes de nombrar a mi marido". "Ella dice que en la directiva somos todos el Partido Comunista y que tenemos privilegios por ello y es falso. Ni una sola persona milita en el PCE. Yo soy de IU, pero en la directiva hay personas de diferentes partidos y distintas sensibilidades".

Cuestionado por el asunto, también se pronunció el predecesor de Jánez en el cargo de edil de Participación Ciudadana, Pablo Casal, que dimitió hace un año por motivos personales. "Aquí no hay temas de tratos de favor, mientras yo estuve de concejal nunca hubo nada de eso. Ni en la gestión de los centros ni en tema de subvenciones".

Pleno

En el Pleno del jueves, los partidos de la oposición pidieron aclaraciones al gobierno local y a la propia edil. Habló en primer lugar Ainara García, edil de Vox. "Entendemos que no puede tratarse el asunto de una manera tan superficial, sobre todo teniendo en cuenta que consta por registro un escrito de la concejal que dice que se le pedía trato de favor y que debía mirar a otro lado ante reiterados incumplimientos. Entendemos que esto no es solo un conflicto interno entre ustedes (el gobierno local)". "Se trata", añadió, "de una denuncia seria sobre el funcionamiento de este ayuntamiento y nuestra pregunta es clara: si pueden explicarnos ustedes o la propia concejal a que se refería en ese escrito. Porque si lo que dice este escrito es cierto, estamos ante un grave problema que tiene que ser aclarado".

Estado en que quedó la cocina. / Cedida a LNE

Tras la intervención de Vox tomaron la palabra la propia Jánez y el alcalde para explicar sus posturas. A continuación lo hizo María Antonia García, portavoz del PP, que remarcó las "acusaciones que se recogen en el escrito son graves y a nosotros no nos queda más que decir que si hay pruebas sobre lo que se dice que se presenten. Y si no, que se actúe en consecuencia". Por su parte, el portavoz del PSOE, Javier Castro abogó por "ratificar el compromiso con el pacto antitransfuguismo" y aseguró que "volvemos a ser noticia por cuestiones que no deberíamos ser".