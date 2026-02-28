Mieres convierte el cross escolar de Asturias en una multitudinaria fiesta del deporte: "Los niños aprenden disciplina, compañerismo y a superarse"

Mieres se corrió este sábado una gran fiesta. No es una exageración. Quien estuvo en el parque fluvial ubicado entre Ujo y Figaredo dará fe de que lo vivido fue algo más que una competición deportiva. La final del Campeonato de Asturias Escolar de Campo a Través, en el marco de los Juegos Deportivos del Principado, reunió a más de cinco mil personas y convirtió la ribera del Caudal en un hervidero de camisetas de colores, zapatillas embarradas y familias enteras animando a pleno pulmón.

Más de 1.500 jóvenes atletas, de entre 8 y 15 años, tomaron la salida a lo largo de la mañana en las distintas categorías. Equipos llegados desde todos los puntos de Asturias desplegaron carpas, mochilas y termos de café en una jornada que, gracias a un sol generoso y temperaturas casi primaverales, terminó pareciéndose a esas tradicionales fiestas de “prau” que en pocas semanas volverán a llenar el calendario festivo del Principado.

“Este tipo de eventos está en auge y para los ayuntamientos se han vuelto muy atractivos porque mueven a miles de personas”, destacó José Manuel Riesgo Vialas, presidente de la Federación de Atletismo del Principado. “Desde la pandemia, las citas de atletismo y campo a través han experimentado un notable crecimiento. En adultos se cubren siempre todos los dorsales y en los campeonatos escolares el crecimiento ha sido de aproximadamente un cuarenta por ciento”.

Muchos nervios

El dato no es frío cuando se traduce en escenas como la de Lucía Fernández, 12 años, que tras cruzar la meta buscaba con la mirada a su madre entre la multitud. “Estaba muy nerviosa, pero cuando oí a mis compañeras gritar mi nombre ya no sentía el cansancio”, contaba aún con las mejillas encendidas. “Lo mejor es correr juntas. Si una se queda atrás, la esperamos en los entrenamientos. Hoy quería hacerlo bien por el equipo”.

A unos metros, Martín Álvarez, de 9 años, enseñaba orgulloso el dorsal de participación. “He quedado sobre el veinte, pero el año que viene voy a entrenar más para estar entre los diez primeros”, decía con una seriedad que contrastaba con su edad. Su padre asentía: “Aprenden disciplina, compañerismo y a superarse. Eso no lo da cualquier actividad”.

Entre salida y salida, el parque fue un hervidero. Los altavoces anunciaban clasificaciones mientras los más pequeños jugaban a imitar a los mayores, corriendo carreras espontáneas al margen del circuito oficial.

Lo que comenzó como una final escolar terminó siendo un retrato colectivo de una Asturias que apuesta por el deporte base. Más allá de los podios, lo que quedó fue la sensación de comunidad: miles de personas celebrando el esfuerzo de niños que, con cada zancada, demostraron que el futuro del atletismo regional late con fuerza.