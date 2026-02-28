Morcín y Riosa se unen para impulsar su pasado minero: una docena de asociaciones respaldan la iniciativa
Los alcaldes y cronistas oficiales de ambos concejos se reunieron con varios colectivos sociales para crear una asociación de Santa Bárbara vinculada al pozo Montsacro
Los alcaldes y cronistas oficiales de Morcín y Riosa se reunieron esta semana con representantes de varios colectivos sociales de ambos concejos con el fin de potenciar la creación de una asociación de Santa Bárbara vinculada al pozo Montsacro, cerrado en 2014.
Está previsto inaugurar el 29 de noviembre, domingo anterior a Santa Bárbara, junto al castillete del pozo, un monolito con los nombres de todos los mineros, nacidos en Morcín y Riosa, fallecidos en explotaciones de fuera de ambos concejos, según una investigación que están desarrollando los cronistas oficiales. En la mayor catástrofe habida en la minería asturiana del carbón, ocurrida en Mina Esperanza, en Boo, en Aller, el 2 de enero de 1889, fallecieron treinta mineros a consecuencia de una explosión de grisú y, de ellos, once eran naturales de Morcín y uno de Riosa.
El nuevo monolito se ubicará al lado del instalado en 2022 que identifica las 107 víctimas mortales que perdieron sus vidas en accidente laboral en las minas de Riosa y Morcín entre 1846 y 2014. En la reunión celebrada el pasado martes en el consistorio morciniego participaron una docena de colectivos de ambos concejos. De Morcín, asistieron: Peña "El Cañu" de Lugar de Arriba, asociación de mujeres "So la Malena", asociación El Vallín, asociación sociocultural Las Escuelas de Las Mazas, Amigos del Montsacro, Cofradía Amigos de los Nabos y la asociación sociocultural Torreón Coto de Peñerudes.
Por parte de Riosa, acudieron la asociación "Los Tres Valles", la asociación de vecinos "Los de Muriellos", Peña sportinguista riosana, asociación de mujeres "La Pimpana", asociación cultural riosana y la Comisión de Festejos del Rosario.
Nueva reunión
El próximo 8 de abril se mantendrá una nueva reunión en la Casa de Cultura de Riosa con asistencia de todos los colectivos señalados anteriormente y otros que se quieran sumar a esta iniciativa de fundar una asociación de Santa Bárbara de Morcín y Riosa, vinculada al pozo Montsacro. La junta directiva integrará a representantes de las distintas asociaciones con el fin de reunir un día al año en el pozo Montsacro a toda la familia minera de ambos concejos.
