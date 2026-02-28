PSOE critica la "gestión irregular y opaca" de la "crisis de las croquetas" por parte del gobierno local de Langreo: "Deben depurarse responsabilidades"

La "crisis de las croquetas" no se apaga en Langreo. El PSOE –socio "prioritario" de IU a lo largo del presente mandato y la formación en la que se ha apoyado en las votaciones de temas trascendentes como los presupuestos– exigió este sábado al equipo de gobierno "explicaciones públicas inmediatas" y la "depuración de responsabilidades" tras conocerse que "a finales del pasado año se produjo un incendio en un local municipal de Riaño, un hecho que no fue comunicado al resto de grupos municipales hasta su revelación en el pleno celebrado esta semana".

En ese pleno se escenificó el paso a los no adscritos de Araceli Jánez, hasta ese momento edil de Participación Ciudadana y que fue expulsada del gobierno local tras denunciar "trato de favor" a la asociación vecinal de Riaño por su supuesta afinidad al Partido Comunista, una acusación rechazada tajantemente por el Alcalde y por la presidenta del colectivo.

El detonante de la crisis fue, según denunció Jánez, el uso indebido de la cocina del centro social de Riaño, donde tiene su sede la asociación. Un descuido de una socia cuando estaba friendo unas croquetas causó un pequeño fuego que obligó a intervenir a los bomberos. Al volver a usarse la cocina meses después, según criticó la edil, pese a que había sido expresamente prohibido, Jánez ordenó el cambio de las cerraduras, una decisión que el alcalde paralizó. Jánez afirma que fue por un trato de favor a esta asociación en particular; el regidor esgrime que la medida exigía un trámite administrativo previo para no generar indefensión a los vecinos.

Hecho "grave"

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Javier Castro, señaló que "lo verdaderamente grave no es solo que se produjera un incendio en un espacio público por el uso no autorizado de la cocina, sino que hayan pasado varios meses sin que la oposición tuviera conocimiento de lo ocurrido". Y añadió, sobre el cambio de cerraduras, que el hecho de que el "propio alcalde critique la mala forma de actuar desde las concejalías de Participación Ciudadana y de Servicios Operativos mientras todo lo ocurrido se ha mantenido oculto, deja en evidencia que la gestión de este episodio ha sido irregular y opaca. Ni se informó a los grupos municipales de cuándo se produjo el incendio, ni de los daños ni de las decisiones adoptadas. Para Castro, "quedan de relieve demasiadas irregularidades sin explicación. Por eso solicitamos al gobierno que convoque de manera urgente la Comisión de Régimen Interior".

El portavoz socialista también criticó la "actitud mostrada por el alcalde en el Pleno". "No se puede cerrar un asunto de esta gravedad con bromas ni trivializar lo ocurrido. Estamos hablando de un incendio en un espacio público municipal. La ciudadanía espera explicaciones y responsabilidad, no comentarios que resten importancia a lo sucedido". Para el PSOE, este episodio afecta a "la gestión de un espacio público, de seguridad y de dinero público. Y cuando durante meses no se traslada a los grupos municipales información de esta relevancia, lo que está en cuestión es la forma de gobernar".

La postura de Jánez

Por su parte, Araceli Jánez, aseguró este sábado que "hice una resolución para quitarles la cesión e la cocina por incumplimientos reiterados. El informe estaba hecho y el señor alcalde dio orden de que no se enviase. Hubo varias reuniones con Fili (Felicitas Gil, presidenta de la asociación) y la madre de la concejal de Igualdad en las que estaba presente el alcalde y en las que se les explicó que no podían hacer uso de la cocina. Y fue el propio alcalde y el coordinador de IU quienes dijeron que no se las tocaba porque eran miembros históricos del partido", señaló Jánez que acusó al gobierno local de tratar de "desviar la atención de los problemas en Barros y El Puente".