"¡Ave, Lena!": Tigres feroces, confeti y centuriones romanos despiden el Carnaval en las Cuencas con el último desfile
La Pola celebró el fin del Carnaval con un desfile lleno de fantasía, música y sátira
La historia está escrita e irremediablemente se repite desde tiempos inmemoriales. Al final, doña Cuaresma se ha impuesto a don Carnal. La última de las burlescas batallas se libró este sábado en Pola de Lena. El último Antroxu de las Cuencas, el más postrero, reunió a mucha gente y se desarrolló en el marco de un plácido ambiente festivo. Fue la última mecha del Carnaval. Queda por ver ahora si realmente la vigilia y el ayuno se imponen a los placeres terrenales.
Lena despidió el Antroxu con un desfile tan imaginativo como multitudinario. Las carrozas volvieron a convertirse en pequeños escenarios rodantes- Hubo teatros de marionetas que representaban cuentos clásicos con guiños locales, procesiones papales cargadas de ironía y hasta una pequeña selva tropical con tigres rugiendo al ritmo de la música. Tampoco faltaron legiones de romanos perfectamente ataviados ni sorprendentes fosas marinas llenas de criaturas abisales, medusas fluorescentes y corales de cartón piedra.
Las charangas pusieron el contrapunto sonoro con pasodobles, versiones de pop y clásicos carnavaleros que arrancaron bailes improvisados en cada esquina. Niños, mayores y peñas completas se mezclaron en una celebración sin sobresaltos, donde primó el humor y la creatividad.
Mucho colorido
"Mientras podamos reírnos de todo, el Antroxu seguirá vivo", comentaba entre risas Marta García, que lucía un colorido disfraz. A su lado, un grupo de amigos caracterizados como centuriones romanos lanzaba serpentinas al grito de "¡Ave, Lena!".
