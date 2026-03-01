El Ayuntamiento replica a las protestas en la residencia de mayores por el recorte de personal: "En Mieres no solo cumplimos la norma, la superamos"”

El gobierno local de Mieres ha salido al paso de las protestas organizadas por la plantilla de la residencia municipal Residencia Valle del Caudal en pleno proceso de licitación del contrato de gestión del centro. Mientras los trabajadores denuncian recortes de personal que, a su juicio, están afectando a la calidad asistencial y a sus condiciones laborales, el Ayuntamiento sostiene que no solo se mantienen los estándares, sino que se superan ampliamente.

Las concentraciones, respaldadas por UGT y CCOO, se han repetido esta semana a las puertas del centro y coincidieron con el 37 aniversario de la residencia. La plantilla, acompañada por residentes y familiares, exhibió pancartas y coreó consignas para denunciar lo que consideran una reducción de efectivos en áreas como gerocultores, enfermería, cocina y portería. Según su comunicado, cada recorte supone “menos tiempo y menos cuidados” para personas con altos niveles de dependencia.

Incremento presupuestario

Desde el Consistorio la respuesta ha sido contundente. “Mientras muchas residencias se limitan a cumplir la norma, en Mieres la superamos”, señalan fuentes municipales. El Ayuntamiento destaca que el nuevo pliego incrementa el presupuesto en 600.000 euros respecto a la anterior licitación y, además, reduce el número de plazas, lo que —aseguran— "permite disponer de más medios y ofrecer mayor calidad asistencial".

El equipo de gobierno subraya que la residencia Valle del Caudal cuenta con servicios propios que no son habituales en la mayoría de centros: médico, psicóloga y trabajadora social en plantilla. "Además, se ha reforzado la contratación de personal de enfermería y la ratio global de trabajadores es, según el Ayuntamiento, un 20% superior a la exigida por la normativa vigente".

Uno de los puntos de mayor fricción es la supresión del denominado “personal COVID”. La plantilla rechaza que los actuales ajustes se expliquen por la desaparición de esos refuerzos, al considerar que en algunos departamentos nunca existieron y que su eliminación se produjo hace años. El Ayuntamiento, por su parte, sostiene que la pandemia se superó hace tiempo y que no es viable mantener indefinidamente contrataciones extraordinarias. De hecho, defiende que la residencia mierense fue la única que prolongó esos refuerzos hasta fechas recientes.

El gobierno local también matiza que el malestar afecta a una única trabajadora que no continuará en el nuevo contrato, y asegura comprender su situación personal, pero rechaza que se utilice este caso para cuestionar el conjunto del servicio. “No se puede poner en duda la calidad ni los refuerzos de personal que se están haciendo”, insisten.

Sobrecarga de trabajo

Los trabajadores, sin embargo, alertan de una sobrecarga creciente y de un aumento de la presión asistencial que puede repercutir tanto en el bienestar de los empleados como en la atención a los mayores. Reclaman al Ayuntamiento que garantice personal suficiente “en todos los sectores” y que aporte soluciones concretas más allá de comunicados oficiales.

El conflicto se produce en un momento clave, con la licitación del contrato en marcha y la gestión futura del centro sobre la mesa. Mientras el Consistorio defiende que la nueva etapa traerá más recursos y mejores ratios, la plantilla mantiene el pulso y no descarta nuevas movilizaciones si no se abren vías de negociación efectivas.

Con las posiciones aún alejadas, la residencia Valle del Caudal, símbolo de la atención municipal a las personas mayores en Mieres, se convierte en el escenario de un debate más amplio sobre financiación, ratios y modelo de cuidados en los centros públicos.