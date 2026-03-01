El estudiante del IES de Aller Héctor Fandiño, finalista de un concurso estatal de cocina
El alumnos logra el pase a la final de "Talentos by Abril" 2026
El alumno Héctor Fandiño Fernández, del IES Valle de Aller, ha logrado clasificarse como finalista en la IV Edición del Concurso Nacional de Cocina "Talentos by Abril" 2026, que reunirá en Santiago de Compostela a jóvenes promesas de la gastronomía española.
La presencia del estudiante allerano en la fase final supone un importante reconocimiento a su trabajo, creatividad y dominio técnico. El concurso está orientado "a poner a prueba la capacidad de innovación de los participantes, que deben elaborar propuestas culinarias originales a partir de productos concretos y bajo criterios profesionales de alto nivel".
El acceso a la final consolida la proyección de Héctor Fandiño dentro del ámbito formativo y gastronómico, situándolo entre los jóvenes cocineros con mayor proyección del panorama nacional. Además, representa un impulso para la formación en hostelería en la comarca, "evidenciando el talento que se está desarrollando en las aulas y la capacidad del alumnado para competir en escenarios de ámbito estatal".
