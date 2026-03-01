El eurodiputado Jonás Fernández ofrecerá una charla en Sotrondio sobre "La autonomía estratégica de Europa"
El acto será presentado por Jesús Sanjurjo, presidente de la Fundación José Barreiro.
M. Á. G.
"La autonomía estratégica de Europa: unión interior y socios globales" es el epígrafe de la conferencia que el eurodiputado socialista Jonás Fernández ofrecerá este jueves, 5 de marco, en el aula cultural "Onofre Rojo", en Sotrondio, a las 19.30 horas. El acto será presentado por Jesús Sanjurjo, presidente de la Fundación José Barreiro.
Presentará el acto Isabel Rivera, presidenta de la entidad organizadora, la asociación Cauce del Nalón, y también intervendrán el alcalde de San Martín del Rey Aurelio, José Ramón Martín Ardines, y el presidente del Consejo Asturiano del Movimiento Europeo, Leopoldo Tolivar Alas.
Jonás Fernández (Oviedo, 1979) es diputado del Parlamento Europeo desde las elecciones Europeas de 2014 y renovó su escaño en los comicios de 2019 y 2024. Es miembro del Comité de Asuntos Económicos y Monetarios, donde ejerce la portavocía del Grupo de Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas desde 2019. Tras la charla, habrá un coloquio con las preguntas que los asistentes quieran plantear a Fernández.
Suscríbete para seguir leyendo
- El influencer asturiano que se ha vuelto 'therian': Omaruco la lía parda en Mieres
- El alpinista Juanito Oiarzabal carga en Mieres contra la 'masificación' de las grandes cimas del planeta: 'Ahora mismo el Himalaya está totalmente corrompido; es un negocio
- Crisis en el Ayuntamiento de Langreo: expulsada la edil de Participación Ciudadana tras denunciar 'trato de favor' a una asociación, que el gobierno local (IU) niega
- El director de la estación de esquí de Pajares denuncia ante la Fiscalía a la cúpula de Deportes: "Han puesto vidas en peligro"
- El PP alerta de la pérdida de 3,4 millones de euros si no se conecta la caldera de biomasa del Batán a la red de calor de Mieres
- El Cuervo' ya está en la jaula: cae en Ablaña el delincuente multirreincidente que sembró alarma en Mieres
- El Corredor del Nalón se queda sin desdoblar: los técnicos optan por hacer carriles de incorporación y de salida en ocho enlaces
- Unas croquetas al fuego, un cambio de cerradura 'interruptus' y una denuncia de 'trato de favor': la rocambolesca crisis en el gobierno local de Langreo