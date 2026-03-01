El eurodiputado Jonás Fernández ofrecerá una charla en Sotrondio sobre "La autonomía estratégica de Europa"

"La autonomía estratégica de Europa: unión interior y socios globales" es el epígrafe de la conferencia que el eurodiputado socialista Jonás Fernández ofrecerá este jueves, 5 de marco, en el aula cultural "Onofre Rojo", en Sotrondio, a las 19.30 horas. El acto será presentado por Jesús Sanjurjo, presidente de la Fundación José Barreiro.

Presentará el acto Isabel Rivera, presidenta de la entidad organizadora, la asociación Cauce del Nalón, y también intervendrán el alcalde de San Martín del Rey Aurelio, José Ramón Martín Ardines, y el presidente del Consejo Asturiano del Movimiento Europeo, Leopoldo Tolivar Alas.

Jonás Fernández (Oviedo, 1979) es diputado del Parlamento Europeo desde las elecciones Europeas de 2014 y renovó su escaño en los comicios de 2019 y 2024. Es miembro del Comité de Asuntos Económicos y Monetarios, donde ejerce la portavocía del Grupo de Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas desde 2019. Tras la charla, habrá un coloquio con las preguntas que los asistentes quieran plantear a Fernández.