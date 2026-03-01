La izquierda langreana está que arde: la "crisis de las croquetas", la última de varias fracturas en IU y el PSOE

Si una persona desea sentir un subidón de adrenalina puede hacer "puenting" o lanzarse en paracaídas. Si quiere elevar el nivel y añadirle tensión al asunto puede tratar de aparcar junto a la playa de Rodiles un mediodía de cualquier domingo de agosto. Pero si lo que busca son emociones fuertes de verdad solo tiene que dejarse caer por el salón de plenos del Ayuntamiento de Langreo. Allí, con entrada gratuita hasta completar aforo (escaso eso sí), puede asistir en directo a dimisiones, migraciones a la bancada de no adscritos, fracturas internas de grupos de concejales e, incluso, crisis de gobierno.

Por la derecha, José Luis García, Pamela Álvarez y Melania Montes, ediles socialistas que pasaron a no adscritos. | M.Á. G.

La última de ellas ha sido la "crisis de las croquetas", surgida de un fuego en la cocina del centro social de Riaño y que también ha provocado un incendio metafórico, aún sin sofocar, en el gobierno local de IU. No ha sido el único en la izquierda langreana, que está que arde desde que se inició el mandato municipal, hace apenas tres años. El gobierno local ya sufrió hace un año una fractura interna y el PSOE padeció otra meses antes.

El balance es elocuente. IU y PSOE iniciaron el mandato sumando 15 de los 21 concejales de la Corporación (8 y 7 respectivamente). Tres años después, solo tienen 11 (7 y 4 cada uno) tras el paso de cuatro ediles de ambas formaciones a la condición de no adscritos por los conflictos internos surgidos por el camino. Por ahora las cuentas siguen saliendo porque esos once concejales garantizan a IU y PSOE contar con mayoría (mucho más ajustada que antes) para sacar adelante las votaciones. En los últimos años, el PSOE se ha convertido en el "socio prioritario" del PSOE para aprobar los grandes asuntos del concejo, como los presupuestos.

Elecciones

El inicio del mandato, en la primavera de 2023, ya prometía emociones intensas. En una agitada noche electoral, el edil que estaba en el aire acabó cayendo del lado de IU, que arrebató la Alcaldía al PSOE por 219 votos. Poco después dimitía como concejala la alcaldesa saliente, Carmen Arbesú, por la "pérdida de confianza, profunda e irrecuperable" en la dirección local del PSOE que encabezaba entonces Manuel Gregorio Lora.

El propio Lora no duró mucho más en el cargo. La crisis que el PSOE de Langreo arrastraba desde las elecciones municipales se saldó en diciembre de 2023 con la dimisión de la ejecutiva local del partido. Lora tomó la decisión tras una asamblea en la que la mayor parte de la militancia (75 votos en contra y 55 a favor) rechazó su gestión en el último año. Horas después la Federación Socialista Asturiana (FSA) daba a conocer su dimisión, pasando el control del partido a manos de una gestora.

En marzo de 2024, ya con una nueva ejecutiva afín a la FSA y encabezada por Bernardino Niño, el grupo municipal del PSOE saltó por los aires. Cuatro de los sietes pasaron a ser no adscritos. Había sido expedientados semanas antes por el partido tras exponer su versión sobre lo ocurrido con la "guerra del agua", en la que la exalcaldesa socialista Carmen Arbesú afirmaba que uno de ellos, Francisco Torre estaba al tanto de todo lo sucedido con la tramitación abierta por Confederación Hidrográfica del Cantábrico para reducir el caudal de la traída del canal de Curuxera, algo Torre negó. Francisco Torre falleció en octubre de 2024. Le relevó como edil Mónica Mediero, que quedó integrada en el grupo socialista.

Presupuesto

Las tensiones en la izquierda langreana se trasladaron entonces a IU. En un explosivo Pleno presupuesto, en enero de 2025, la entonces concejala de Hacienda, Paula Díaz hizo público su descontento con el pacto alcanzado entre IU y PSOE para sacar adelante las cuentas municipales.

Díaz, que acabaría dimitiendo semanas después, aseguró que se trataba de un acuerdo que "ni apoyo, ni avalo, ni entiendo". Aquel Pleno hizo aflorar una crisis que se llevaba gestando meses, debido al desencuentro de la propia Díaz y otros ediles críticos con el coordinador local de IU, David Álvarez. La situación en el grupo de concejales pudo reconducirse.

La calma retornó al Ayuntamiento hasta que la pasada semana estalló la "crisis de las croquetas". Araceli Jánez, hasta ese momento edil de Participación Ciudadana, fue expulsada del gobierno local tras denunciar "trato de favor" a la asociación vecinal de Riaño por su supuesta afinidad al Partido Comunista, acusación rechazada por el Alcalde y por la presidenta del colectivo.

El motivo de la crisis fue, según denunció Jánez, el uso indebido de la cocina del centro social de Riaño, donde tiene su sede la asociación. Un descuido de una socia cuando estaba friendo unas croquetas causó un pequeño fuego. Al volver a usarse la cocina meses después, según criticó la edil, pese a que había sido prohibido, Jánez ordenó el cambio de las cerraduras, una decisión que el alcalde paralizó. Jánez afirma que fue por un trato de favor a esta asociación en particular; el regidor esgrime que la medida exigía un trámite administrativo previo para no generar indefensión a los vecinos.