Langreo y Principado diseñan un plan para frenar el deterioro de los colegios: "Hay que garantizar la calidad y seguridad de los espacios educativos"

El gobierno local de Langreo (IU) aseguró que Ayuntamiento y Principado trabajan en común para trazar un plan de actuación que permite hacer frente a las deficiencias denunciadas en los centros educativos del concejo. La tarea requiere la implicación de ambas administraciones ya que la ley dicta que es Consistorio quien debe hacerse cargo del mantenimiento, de las obras menores, y que el Gobierno regional es el responsable de acometer las reformas estructurales, las actuaciones que afecten a los edificios.

El anuncio llega después de las movilizaciones de las familias y los alumnos del colegio Eulalia Álvarez de La Felguera por los problemas con la calefacción y el deterioro de las instalaciones. Los responsables del gobierno local expusieron que "el alcalde de Langreo, Roberto Marcos García, y la consejera de Educación, Eva Ledo, están trabajando de manera conjunta para restaurar y mejorar la situación de los centros educativos del municipio, en el marco de una estrategia de colaboración institucional orientada a garantizar unas condiciones adecuadas para la comunidad educativa".

Detallaron también que, en "una primera fase, tanto los técnicos municipales como los técnicos de la Consejería han estado realizando visitas a los distintos centros con el fin de comprobar sobre el terreno el estado actual de las instalaciones y detectar las principales necesidades estructurales".

Sintonía

"Existe una total sintonía entre ambas instituciones, que trabajan desde sus respectivas competencias con un objetivo común: dar solución a los problemas estructurales que se vienen produciendo desde hace años y garantizar la calidad y seguridad de los espacios educativos", destacó el alcalde de Langreo.

Esta semana ambas administraciones comenzarán "una ronda de reuniones de trabajo con el objetivo de trazar un plan de actuaciones coordinado. Este plan permitirá establecer prioridades y definir intervenciones concretas para que la comunidad educativa pueda desarrollar su actividad lectiva en las condiciones más adecuadas".

En el colegio Eulalia Álvarez, la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) llevaba meses denunciando deficiencias en el centro, que van más allá de los problemas con la calefacción. Esta situación se puede solucionar poniéndola más horas pero especialmente cambiando las ventanas, que han perdido su función aislante.