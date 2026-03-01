El movimiento feminista pide una calle en Mieres para Conchi Suárez ( y no han podido proponer mejor ubicación)

El Ayuntamiento de Mieres acordó la pasada semana nombrar a título póstumo Hijos Predilectos de Mieres al pintor Inocencio Urbina y al jugador y técnico de balonmano Javier García Cuesta. Además, han sido reconocidos de distinta manera Víctor Manuel, la activista y feminista Dolores Valdés, los exalcaldes Misael Fernández Porrón y Gustavo Losa, así como los entrenadores de baloncesto Ricardo Hevia y Juan Luis Fernández.

El ahínco que acaba de poner el Consistorio para reconocer trayectorias no ha dejado del todo satisfecho al movimiento feminista. El colectivo "Y les cames, sin facer" ya ha presentado una propuesta para que Conchi Suárez pase a dar nombre conjuntamente con su hermana Fini a la actual calle dedicada a la recordada folclorista local. La iniciativa plantea que la vía, hoy denominada calle Fini Suárez, pase a llamarse calle Conchi y Fini Suárez.

El colectivo feminista ha registrado formalmente su petición en el Ayuntamiento. En el escrito, recuerdan que la calle Fini Suárez es una de las "poquísimas" del callejero mierense con nombre de mujer y que reconoce la labor de investigación y divulgación de los cantares, bailes y tradiciones asturianas desarrollada por Fini junto a su hermana Conchi Suárez. Ambas trabajaron desde agrupaciones como "L’Aniciu", "Muyeres" o "Xorrecer" y dejaron constancia de ese legado en varios discos, además de transmitirlo a cientos de personas.

Mucho más que una labor cultural

El colectivo subraya que, tras el fallecimiento de Fini en 1999, Conchi continuó su labor cultural y sumó una trayectoria propia de fuerte compromiso social hasta su muerte, en junio de 2025. Destacan su militancia en tiempos de la dictadura franquista, su implicación en asociaciones vecinales y ciudadanas, su trabajo en el HUCA y su papel en la fundación del propio colectivo feminista "Y les cames, sin facer", que toma su nombre de una expresión popular reivindicativa.

El escrito también pone en valor su participación en movimientos en defensa de los derechos humanos, la paz, la igualdad, la enseñanza, la sanidad y los servicios públicos, así como su empeño en la inclusión y dignificación de las personas más vulnerables, una labor que, señalan. trascendió el ámbito familiar.

Las más de cuarenta integrantes del colectivo y otras personas que han mostrado su apoyo consideran que Conchi Suárez fue "una persona de especial relevancia personal y social en Mieres", al igual que su hermana.