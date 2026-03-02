Fin al calvario para contactar por teléfono con los centros de salud de Asturias: el asistente virtual "Noa" te contestará siempre y te dará cita médica

Se acabó el calvario del teléfono del centro de salud comunicando constantemente en Asturias. Aunque por ahora solo para los vecinos del Valle del Nalón. Ellos serán los privilegiados en no tener que esperar a que alguien conteste al otro lado del teléfono para darles una cita con su médico. Llega "Noa", un asistente virtual que nunca comunica y que atenderá llamadas las 24 horas del día los 365 días del año.

Hay dos formas de ponerse en contacto con ella. "Noa" tiene una línea telefónica propia. Se puede llamar al 984278000 y entablar una conversación con la IA. También se llegará a ella si la centralita del centro de salud está saturada. "Noa" estará al quite para coger esa llamada.

Concepción Saavedra, a la izquierda, y Carmen Menéndez, durante la presentación de Noa en el centro de salud de La Felguera / D. O.

El procedimiento es sencillo. Solo con darle el DNI o el número de la Seguridad Social ya empieza la gestión de la cita. No hay que darle más explicaciones. Con decir “tengo que ver a mi médico porque me encuentro mal” , "Noa" entra en la agenda del facultativo que le corresponde al paciente y busca la cita más próxima. En caso de que la hora y el día no se ajusten a las necesidades del usuario, la asistente busca otra más cita más adecuada.

La charla de Saavedra y "Noa"

El funcionamiento es sencillo. Lo demostró la propia consejera de Salud del Principado, Concepción Saavedra, que después de anunciar la entrada en servicio del asistente virtual, hizo una demostración práctica pidiéndole una cita. Tan solo tuvo que facilitarle su DNI (ficticio porque era un entorno de prueba) y su fecha de nacimiento. En pocos segundos, tenía cita con su médico. "Noa" quería darle hora para las nueve de la mañana pero la consejera, por probar las posibilidades, le dijo que no, que no podía acudir a esa hora. “¿Le podría ofrecer la cita a las 9.30 horas?”, tampoco, “es casi la misma hora que me dijiste antes”. “¿Le vendría bien el mismo día a las diez?", preguntó "Noa". “Sí, me vendría bien”. Con esa breve conversación quedaba confirmada una cita médica en el centro de salud de Sotrondio, que era el que le correspondía a la supuesta paciente, una tal Marta, encarnada por Saavedra.

"Noa" nunca comunica

Y lo más importante, aunque parezca de perorgrullo, Noa nunca comunica, hay “muchas Noas” y siempre atienden el teléfono. Pese a ser un único número, tiene la capacidad suficiente de atender todas las llamadas que lleguen.

Algo en lo que insistió también la consejera es que “Noa es una herramienta que será imprescindible pero que en ningún caso sustituirá a ningún profesional sanitario”.

El desarrollo de este nuevo asistente virtual ha costado dos millones de euros financiados con fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Ministerio de Sanidad. En el acto de puesta de largo, celebrado en el centro de salud de La Felguera, han participado también las subdirectoras de Atención Primaria y Salud Pública y de Infraestructuras y Servicios Técnicos del Sespa, Carmen Menéndez y Yolanda López, respectivamente.

Todo tipo de citas

"Noa" permitirá gestionar citas con profesionales de medicina, enfermería, pediatría, salud bucodental, trabajo social, matronas y personal administrativo. También facilitará la organización de programas del Sespa como las vacunaciones, los cribados y otras actuaciones preventivas. En estos casos, será el propio agente virtual el que contacte proactivamente con la población de referencia para ofrecerle cita.

“La comunicación con el agente virtual se realiza exclusivamente por teléfono, lo que facilitará que toda la población, independientemente de su edad o conocimientos tecnológicos, pueda utilizarlo sin dificultades”, insistió Saavedra.

A diferencia de los asistentes convencionales, "Noa" incorpora una tecnología innovadora que procesa el audio de forma natural, sin limitarse a la transcripción de voz a texto. Esto le permite interpretar la entonación, las emociones y las interrupciones en tiempo real, lo que ofrece una interacción más fluida, natural y empática.

Esta capacidad supone un avance significativo frente a las centralitas tradicionales, ya que garantiza una atención inmediata y segura, adaptada a las necesidades de la ciudadanía y a las exigencias del sistema sanitario público.

Con esta iniciativa, “el Sespa da un paso decisivo para mejorar la accesibilidad con un sistema de última generación moderno y cercano, al tiempo que mejora la experiencia tanto de pacientes como de profesionales”, subrayaron desde Salud.

Implantación paulatina en toda Asturias

La consejería sabe que “la carga telefónica es uno de los puntos críticos de la atención primaria” y con Noa han encontrado la solución. “Las unidades de administración dedican gran parte de su jornada a atender llamadas de teléfono, ahora Noa asumirá esa demanda telefónica”, apuntó Carmen Menéndez.

El nuevo “fichaje” de la atención primaria asturiana estará por el momento solo disponible en el Valle del Nalón. En los centros de salud de la comarca se monitorizará su funcionamiento y la intención del Sespa es “ir implementándolo en toda Asturias a lo largo de este año”.