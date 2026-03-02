Cine, talleres artísticos y un concierto de escolares para conmemorar en Langreo el Día Internacional de la Mujer

Langreo celebrará el 8M, Día Internacional de la Mujer, con un programa pensado para "reunirse, escuchar y reivindicar", destacó el gobierno local, bajo el lema "Lo habitual no es neutral", el eje central de la campaña que se desarrollan conjuntamente todos los ayuntamientos de la comarca del Nalón.

La programación comienza este jueves, a las 20.00 horas, con la proyección de la película "Recién nacidas", en el teatro José León Delestal de La Felguera. Dirigida por los hermanos Dardenne, el film es un drama social que narra la vida de cinco madres adolescentes (Jessica, Perla, Julie, Ariane y Naïma) que conviven en un centro maternal en Lieja (Bélgica). La película retrata sus luchas diarias, el desarraigo y el esfuerzo por construir un futuro mejor. La entrada a la proyección será libre hasta completar el aforo.

El viernes 6 de marzo, a las 12.00 horas, tendrá lugar el acto institucional con la celebración del pleno extraordinario del 8M en el que se procederá a la lectura y aprobación de una moción institucional. Durante la sesión ofrecerá una actuación musical el alumnado del colegio Benedicto Bembibre de Lada.

Gran manifestación

El domingo será la manifestación regional en Villaviciosa. "Con el objetivo de facilitar la asistencia, el Consistorio langreano ha puesto a disposición de las personas interesadas un autobús gratuito. Las inscripciones podrán realizarse hasta el 5 de marzo", apuntaron responsables municipales.

El 9 de marzo, de 17.30 a 19.30 horas, Susana Fernández Vázquez impartirá un taller de acuarela en la Casa de Encuentro de las Mujeres. En este mismo espacio el jueves 12 de marzo, de 17.30 a 18.30 horas, Jessica Rodríguez Barredo tomará el relevo con el taller artístico "Manos que conectan".

El miércoles 18 de marzo, a las 12.00 horas habrá una sobre "La inteligencia artificial: oportunidades y amenazas para la igualdad". La charla estará impartida por Ruth Labée Mastache en la sala de colores del Cine Felgueroso. La entrada será libre hasta completar el aforo.

El programa se cerrará el viernes 20 de marzo, a las 20.15 horas, en el teatro José León Delestal con la representación de "Todas las mujeres que habito", una obra que, "como el propio 8M, habla de identidades, luchas y caminos recorridos. Es un homenaje a las mujeres invisibles, a las madres, abuelas, hermanas, hijas, nietas y amigas. A las que cuidaron en silencio, a las que se rebelaron y a las que no lo hicieron por miedo. A las que sufren abusos, a las que nunca fueron protagonistas de sus propias vidas", destacó el gobierno local.