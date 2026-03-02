Fucomi y su apuesta por la formación de calidad

FUCOMI es una entidad de referencia en Asturias que hace alarde de tres décadas de experiencia en formación, orientación laboral y promoción del empleo. Su trayectoria está especialmente vinculada al desarrollo profesional de las personas jóvenes y trabajadoras de las Cuencas Mineras y su ámbito de actuación abarca diferentes sectores

Alumnos del curso de Tubería.

FUCOMI diseña e imparte programas de Formación Profesional para el Empleo dirigidos tanto a personas desempleadas como ocupadas con el objetivo de mejorar su cualificación, reforzar su empleabilidad y facilitar su inserción o promoción laboral. Su oferta formativa incluye cursos vinculados a la industria y los oficios técnicos, así como especialidades del sector servicios, administración, atención sociosanitaria, nuevas tecnologías y competencias transversales.

Uno de los principales valores diferenciales de FUCOMI es la calidad y experiencia de su equipo docente. El profesorado combina una sólida preparación técnica con una amplia trayectoria profesional en los sectores en los que imparte formación, lo que garantiza un enfoque práctico, actualizado y orientado al mercado laboral. La metodología prioriza el aprendizaje aplicado, el trabajo en entornos simulados o reales y el acompañamiento individualizado del alumnado. De este modo se favorece la adquisición de competencias directamente transferibles al puesto de trabajo.

Antonio José Abrunhosa / .

Múltiples salidas laborales

FUCOMI complementa la formación con servicios de orientación, intermediación laboral, a través de su agencia de colocación y su portal de empleo. Este enfoque integral convierte a la entidad en un agente clave para la mejora de la empleabilidad y el desarrollo profesional en Asturias y, más especialmente, en las comarcas mineras.

Uno de los cursos que se imparte en FUCOMI es el Curso de Soldadura Básica con MIG-MAG y electrodo revestido. Capacita al alumno para obtener una competencia técnica muy demandada. Impartido en horario de mañana y tarde, en las instalaciones de la fundación en Turón y sin requisitos de acceso, el curso capacita para desempeñar el puesto de ayudante de soldador, soldador básico MIG-MAG, soldador con electrodo revestido u operario en industria metalmecánica. Las empresas de maquianaria agrícola, constriucción, reparaciones, mantenimiento, carpintería metálica, etc son una salida muy frecuente. Esta formación la imparte Antonio José Abrunhosa, docente con gran experiencia en cursos de soldadura impartidos por el CIFP La Laboral, la Fundación de Metal y Fucomi, entre otras entidades, desde hace años.

Rubén Cabal

Un oficio siempre necesario

El curso de tubería industrial que se imparte en el Pozo San José se dirige prioritariamente a trabajadores desempleados. Se imparte en horario de tarde y no requiere de requisitos de acceso. Se trata de una formación muy práctica y con notable salida: quienes se forman se capacitan para ejercer como tuberos industriales, montadores de tuberías en refinerías y petroquímicas, caldereros industriales, soldadores especializados en tuberías, prefabricadores de tubería en taller o montadores en plantas energéticas y nucleares, entre otros trabajos. El curso es impartido por Rubén Cabal, docente con gran experiencia en cursos de tubería, calderería y soldadura que ostenta amplia experiencia en el sector del metal y que, como su compañero Antonio, hace de puente para el empleo entre alumnos y empresas.