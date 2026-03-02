Geopolítica, deporte, tecnología, teatro y música en un intenso mes en San Martín: esta es la programación cultural de marzo

El concejo de San Martín del Rey Aurelio inicia un mes de marzo cargado de actividades culturales. Tanto el Ayuntamiento como las asociaciones y colectivos del concejo han preparado un ambicioso programa que combina el análisis geopolítico, el deporte, la divulgación científica, las artes escénicas y la música de cámara.

Jonás Fernández. / Luisma Murias / LNE

Geopolítica

La primera cita será este jueves 5 de marzo a las 19.30 horas en el Aula Cultural Onofre Rojo de Sotrondio con la conferencia "La autonomía estratégica de Europa: unión interior y socios globales", que será impartida por el eurodiputado socialista Jonás Fernández. Este acto, organizado por Cauce del Nalón con la colaboración de la Fundación José Barreiro, LA NUEVA ESPAÑA de las Cuencas y el consistorio local, contará con la presentación de Jesús Sanjurjo y la participación del alcalde José Ramón Martín Ardines. En la mesa estarán además la presidenta de Cauce del Nalón, Isabel Rivera, y el presidente del Consejo Asturiano del Movimiento Europeo, Leopoldo Tolivar Alas.

Ciclo de conferencias

A lo largo del mes de marzo, la Asociación Cultural de Antiguos Alumnos de la Academia de Juan José Calvo Miguel celebra su XXII Ciclo de Conferencias, una cita ya consolidada que tendrá lugar todos los viernes del mes a las 19.30 horas en el mismo espacio de Sotrondio, el aula Onofre Rojo. Esta serie de encuentros comenzará el viernes 6 de marzo con la intervención del doctor en Musicología e Historia del Arte Héctor Braga, que disertará sobre la "Asturianada" como música de la memoria. El viernes 13 de marzo, el foco se desplazará hacia el ámbito deportivo con Fernando Sierra Cachero, director del Telecable Hockey Club, quien analizará la trayectoria y el impulso del hockey sobre patines femenino en Asturias. La tecnología cobrará protagonismo el viernes 20 de marzo con una sesión dedicada al estado actual de la Inteligencia Artificial a cargo de “9001 Make Projet Solutions”. El ciclo se cerrará el viernes 27 de marzo con una ponencia de carácter sanitario sobre las señales de alerta en enfermedades de nariz, garganta y oídos, impartida por el doctor Sergio Obeso Agüera, especialista del servicio de otorrinolaringología del Hospital Universitario de Cabueñes, en Gijón.

Cartel de la obra de teatro "Somos memoria" / LNE

Teatro

La oferta teatral tendrá su espacio el sábado 7 de marzo a las 19.00 horas, también en el Aula Cultural Onofre Rojo, donde el grupo “Emporfiaes-Teatro” del vecino concejo de Sobrescobio pondrá en escena la obra "Somos Memoria", una pieza que rescata la identidad colectiva y que se ofrecerá con entrada gratuita para todo el público.

Música clásica

Finalmente, la música pondrá el broche de oro a la programación el sábado 21 de marzo a las 12.30 horas en el Teatro Municipal de El Entrego. En esta ocasión, un trío de Cuerda de la OSPA (Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias), formado por los violinistas Héctor Corpus y Fernando Zorita junto a la violista Cristina Gestido, ofrecerá un concierto matinal de entrada libre.