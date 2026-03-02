Langreo incorpora cinco agentes a la plantilla de la Policía Local "para fortalecer la presencia en las calles"
Los agentes interinos ya han comenzado a prestar servicio
El Ayuntamiento de Langreo ha incorporado este a cinco nuevos agentes interinos a la plantilla de la Policía Local. Con esta incorporación, el Consistorio refuerza el servicio de seguridad ciudadana y da respuesta a las necesidades actuales del municipio.
Los nuevos efectivos ya han comenzado a desempeñar sus funciones, integrándose en los distintos turnos operativos para "fortalecer la presencia policial en las calles" y garantizar una mayor cobertura en todo el concejo.
