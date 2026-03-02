El PP exigirá en la Junta al Principado que rectifique y desdoble el Corredor del Nalón: "No es un capricho, es una necesidad vital"

El PP ha exigido este lunes en Langreo el desdoblamiento del Corredor del Nalón frente a los "parches" del Principado. El diputado regional del Partido Popular de Asturias y portavoz de Infraestructuras, Pedro de Rueda, afirmó que la "saturación de la AS-117 y la alta siniestralidad, agravada por los últimos accidentes mortales, exigen una solución estructural y no solo carriles adicionales". También adelantó que el PP llevará al Pleno de la Junta General de esta semana una pregunta y ha registrado una iniciativa para instar al Ejecutivo autonómico a "reconsiderar su decisión y acometer, de forma definitiva, el desdoblamiento integral de la vía".

La semana pasada trascendió que el Corredor del Nalón (AS-117) no se desdoblará. El informe de alternativas técnicas encargado por el Principado a una empresa opta por otro tipo de soluciones para aliviar el tráfico en esta carretera, "saturada" en algunos puntos, según los propios documentos técnicos. La solución aportada, y por la que se optará al ser "viable técnicamente" pasa por la construcción de "carriles adicionales que faciliten las incorporaciones y las salidas, con el fin de aumentar la fluidez del tráfico". El Principado aseguró que, de esta forma, se pretende conseguir "una red viaria más segura, eficiente y adaptada a las necesidades reales del valle del Nalón, a través de una solución técnica viable y sostenible, que mejorará la movilidad".

Rueda replicó este lunes en Ciaño que la iniciativa parlamentaria impulsada por el PP nace "como respuesta directa a las declaraciones del consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, en la Junta General el pasado 24 de febrero, donde descartó el desdoblamiento completo y se limitó a plantear 'soluciones parciales', como la construcción de carriles adicionales en enlaces, una solución que, en la práctica, apenas supondría una mejora de entre el 15% y el 30% en la capacidad de la vía".

A juicio del diputado popular, lo que está ocurriendo con esta infraestructura es una "“auténtica tomadura de pelo". "El desdoblamiento lleva bloqueado casi dos décadas, a pesar de que los propios técnicos del Principado ya lo calificaron como 'necesario' en 2014", señaló, para añadir que "los sucesivos gobiernos socialistas han condenado a las Cuencas a una infraestructura saturada, ignorando incluso los mandatos de la Junta General del Principado, que ya en 2018 aprobó el inicio de los trámites para el tramo Sama-El Entrego".

Seguridad vial

De Rueda indicó que la moción del Partido Popular destaca que la AS-117 no solo sufre atascos diarios en puntos clave como Ciaño, Sotrondio o Pola de Laviana, sino que presenta una preocupante tasa de siniestralidad. El diputado aludió al trágico accidente ocurrido en 2024 en Langreo, en el que perdieron la vida dos miembros de la misma familia, "un punto de inflexión que no puede solucionarse únicamente con radares o reduciendo la velocidad a 80 km/".

"El desdoblamiento no es un capricho, es una necesidad vital para la seguridad de los vecinos y la competitividad de nuestras empresas. No podemos aceptar soluciones provisionales mientras otros territorios sí reciben inversiones estratégicas", concluyó.

Plenos

Los ayuntamientos de San martín del Rey Aurelio y Langreo se posicionaron el pasado jueves en sesión plenaria a favor del desdoblamiento del Corredor del Nalón (AS-117) “como la alternativa más eficaz para mejorar la seguridad vial y ofrecer una solución estructural a una vía clave para la movilidad diaria del valle”. El PP llevó la iniciativa a sendos plenos municipales tras anunciar el Principado que el Corredor del Nalón no se desdoblará.

La moción fue aprobada en Langreo con los votos a favor de los ediles del PP, Vox y los no adscritos. El gobierno local de IU se abstuvo y el PSOE votó en contra. En el caso de San Martín, la propuesta encontró un respaldo unánime.