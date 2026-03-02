Premio de la Primitiva en Mieres: aquí se ha sellado el boleto y esta es la importante cantidad que recibirá su poseedor

La suerte ha hecho escala este lunes en las Cuencas. Un acertante de Mieres ha conseguido un premio de 356.581 euros correspondientes a la Primera Categoría (6 aciertos) del sorteo de la Primitiva. El boleto premiado fue sellado en el Despacho Receptor nº 57.995 de la calle Doctor Fleming, 3. Se da la circunstancia de que hace escasamente un mes, otro afortunado ganó un millón de euros en el sorteo de Euromillones con un boleto sellado en el Centro Comercial Caudalia.

Los números de la suerte fueron el 15, 20, 11, 18, 46 y 30. Además, el complementario fue el 6 y el reintegro el 4. También se sacó el número del Joker, que fue el 8416993.

El boleto sellado en Mieres no fue el único de los premiados de Primera Categoría, hubo otros dos, uno sellado en la localidad de Ronda (Málaga) y otro a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado. De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) han aparecido cuatro apuestas acertantes selladas, dos en Madrid, una en San Fulgencio (Alicante) y otra en Zaragoza que recibirán un premio cada una de 43.367 euros. De Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro) no ha habido acertantes por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de La Primitiva, un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 118.000.000 euros.

¿Cómo se juega a la Primitiva?

Para participar en la Primitiva se seleccionan 6 números diferentes de una tabla de entre el 1 al 49; el objetivo es acertar la combinación ganadora en el sorteo correspondiente de jueves o sábado, formada por 6 bolas de las 49 que se extraen del bombo, que comúnmente se conoce como el 6/49.

La apuesta simple cuesta un euro y pueden acumularse hasta ocho apuestas por boleto, eligiendo los 6 números en cada apuesta. La apuesta múltiple permite jugar hasta once números por apuesta. A mayor número de múltiples mayor será tu apuesta y tus posibilidades de ganar.

También se extrae una bola extra como número complementario, y otra bola de un bombo aparte, entre el 0 y el 9, que hace de número de reintegro. Para ganar el mayor premio hay que acertar los 6 números más el reintegro.

Se puede jugar para un solo sorteo (sorteo diario) o para los dos sorteos de la semana (sorteo semanal). Con esta última opción se juega jueves y sábado, habiendo validado la apuesta antes del sorteo del jueves. Tendrás premio si aciertas al menos 3 números. Los sorteos tienen lugar los jueves y sábados a las 21:30 horas.