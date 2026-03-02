Talleres, música, baile, exposiciones, conferencias o cine: así celebrará Mieres el 8M a lo largo de este mes

"Reivindicando mis derechos no te quito los tuyos" es el lema del programa de actividades organizado por la concejalía de Feminismo e Igualdad de Mieres con motivo del 8M, Día Internacional de las Mujeres. "No se trata de una celebración simbólica, es una jornada de lucha por la igualdad real y efectiva", señaló Nuria Rodríguez, edil de Igualdad, que destacó que "nuestra campaña parte de una idea sencilla pero clara, los derechos no son un juego de suma cero. Cuando reivindicamos igualdad salarial, protección frente a las violencias o corresponsabilidad en los cuidados, no estamos quitando nada a nadie, estamos ampliando derechos, fortaleciendo la democracia y mejorando la sociedad en su conjunto". En este marco se ha elegido este lema para hacer frente a "los discursos que presentan el feminismo como una amenaza".

Con esta base, y además "incidiendo en un enfoque inclusivo que reconoce la diversidad de las mujeres y pone el foco en el compromiso institucional con la igualdad real y efectiva", Mieres acogerá una programación amplia de actos que arrancan mañana martes y que incluyen talleres, música, baile, exposiciones, conferencias o cine, además del acto institucional que tendrá lugar en el auditorio Teodoro Cuesta el viernes 6, a las 12.00 horas. Habrá también autobuses que saldrán de la plaza del Ayuntamiento el día 8 con destino a la manifestación de Villaviciosa. "Reivindicar derechos no es enfrentar, es construir una sociedad más justa donde cada persona pueda desarrollar su proyecto de vida sin discriminación", apuntó la edil, que animó a toda la ciudadanía a sumarse a todas las citas programadas.

El programa de actos con motivo del 8M en Mieres es el siguiente este martes 3 de marzo. a las 19.30 horas, con la proyección de la película "Soy Nevenka”, en el auditorio Teodoro Cuestas. El jueves (17.30 horas) habrá un taller de pancartas feministas para decorar las ventanas, organizado por el grupo de participación adolescente, y la presentación de una exposición (19.30 horas, Mieres Centru Cultural) titulada "Ajuares transformando huellas". Estará la autora, Sandra Fernández Sarasola.

El viernes 6 de marzo será el mencionado acto Institucional, a las 12.00, y titulado "Museo del Patriarcado, el Show"; un espectáculo de "Cuéntame un cuadro" con Patricia Pérez y Laura Viñuela; y la lectura del Manifiesto a cargo de "Costumbrismo Cochambre". El mismo día, a las 17.00 horas, en la plaza del Ayuntamiento, habrá una coreografía grupal "Bailamos por la Igualdad", a cargo del Club Mieres Patinaje Artístico y el Club Gimnasia Rítmica de Mieres. Y a las 19.30 horas, en el auditorio habrá un homenaje a Conchi Suárez. Organiza el colectivo feminista "Y les cames sin facer".

Manifestación

Los autobuses para la gran manifestación del domingo saldrán a las 11.15 desde la plaza del Ayuntamiento y con inscripción previa en el 985 46 62 62. El día 10 habrá dos actos: a las 18.00 horas, en el salón de actos Casa de Cultura, un taller de collages feministas reciclando carteles realizado por el grupo de participación adolescente; y a las 19.30 horas, en el auditorio Teodoro Cuesta, cine con "Te estoy amando locamente".

El viernes 13 de marzo (auditorio, 20.00 horas), será el concierto de Mariajo Baudot "Señoras bien"; y el 17 y 24 de marzo, de 18.30 a 20.30 horas, en salón de actos Casa de Cultura, el taller "Descubre tu suelo pélvico", realizado por la fisioterapeuta especialista en suelo pélvico María Jiménez. Las inscripciones están completas y se realizarán nuevos talleres en próximas fechas debido al interés suscitado.

A las 20.00 horas del 20 de marzo el auditorio acogerá el recital escénico "Prácticas para 'inmanecer'", de Elsa Moreno; el 26 de marzo, a las 19.30 horas, también en el auditorio, será la actividad "Obra + coloquio", de Elisa Coli: Gloria, acompañada por Laura Terciado, escritora de "La única lesbiana de Ávila"; y el 31 de marzo, como colofón, de 18.30 a 20.30 horas, el salón de actos Casa de Cultura acogerá un taller sobre "Sexualidad en la menopausia. Disfruta y descubre a tu nueva yo", con la fisioterapeuta especialista en suelo pélvico y salud femenina María Jiménez.