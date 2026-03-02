Vox acusa al alcalde de Langreo (IU) de no dar explicaciones por la "crisis de las croquetas"

El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Langreo se ha sumado a la “crisis de las croquetas”, como la denominó el propio alcalde, Roberto García (IU). Ainara García, concejal en Langreo del partido de Santiago Abascal, denunció este lunes la falta de explicaciones por parte del alcalde tras la gravedad de los hechos puestos por escrito por una concejal del propio equipo de gobierno, “que denunció presiones para otorgar trato de favor por pertenencia al Partido Comunista y para mirar hacia otro lado ante incumplimientos”. García hace referencia a la crítica de la hasta el pasado jueves edil de Participación Ciudadana, Araceli Jánez, que se ha pasado a ser edil no adscrita después de que el regidor le retirase las competencias y la expulsase del equipo de gobierno.

Araceli Jánez, en primer término, en el pleno del jueves pasado, con el alcalde al fondo / M. Á. G.

Durante el Pleno del jueves, Vox solicitó expresamente que, ante la gravedad de esas afirmaciones, se esclareciera lo sucedido. Sin embargo, el alcalde evitó responder a lo esencial, señalaron.

Aclaración rotunda

Para Ainara García, “lo mínimo exigible ante una denuncia tan grave era una aclaración clara y rotunda. En lugar de eso, el alcalde optó por quitar importancia al asunto y hacer bromas sobre el incendio de una cocina municipal, reduciéndolo a que ‘unas señoras frieron unas croquetas’”. La edil de Vox ha recordado que “lo que el alcalde no mencionó es que una de esas personas es la madre de otra concejal del equipo de gobierno, y tampoco negó que se hubiera pedido trato de favor”.

Para Vox, lo ocurrido “no es un hecho aislado, sino la confirmación de una forma de gobernar que se viene observando desde el inicio" del mandato.

“No nos sorprende en absoluto”, ha afirmado García Martín. “Desde el comienzo del mandato hemos visto cómo determinadas adjudicaciones por negociado sin publicidad, de difícil justificación, terminan una y otra vez en manos de personas o entidades vinculadas a su entorno político. Siempre son los mismos los que acaban beneficiándose”.

La edil ha sido contundente: “Cuando se habla de presiones internas para favorecer a afines y la respuesta es una broma, el problema no es la oposición, el problema es el modelo de gobierno”.

Local de El Carbayu

Vox ha expuesto, además, que sigue sin aclararse la situación del local vinculado al Partido Comunista en El Carbayu donde se constató el ejercicio de actividad de bar sin licencia municipal. A pesar de las solicitudes formales realizadas por el grupo municipal, indicaron, el gobierno no ha confirmado públicamente si se ha incoado expediente sancionador.

“Cualquier hostelero sabe que abrir sin licencia tiene consecuencias. Lo que aún no sabemos es si esas consecuencias existen también cuando el local pertenece al Partido Comunista”, ha señalado García Martín.

Para Vox, la sucesión de hechos —denuncia interna de trato de favor, evasivas del alcalde y silencio ante expedientes que afectan a su propio entorno— “dibuja un patrón que no puede normalizarse”.

“En Langreo no puede haber un gobierno que proteja a los suyos mientras exige al resto el cumplimiento estricto de la ley. La ley es igual para todos o deja de ser ley”, ha concluido la edil, quien ha advertido que Vox seguirá ejerciendo una oposición firme para evitar cualquier sombra de clientelismo político en el Ayuntamiento.