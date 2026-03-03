Desconocimiento entre los pacientes y 264 llamada atendidas en una mañana: así fue el estreno de "Noa", la telefonista virtual de Salud para gestionar las citas

Ya lo advirtió la consejera de Salud del Principado, Concepción Saavedra, la implantación de “Noa”, la asistente virtual que atenderá las llamadas telefónicas de los pacientes de los centros de salud será paulatina. Saavedra se refería a que el servicio se ofrece desde este martes en el área sanitaria VIII, la correspondiente al Valle del Nalón, y que a lo largo del año se irá ampliando la cobertura al resto de Asturias. Pero, a tenor de lo que saben y opinan los usuarios, su uso también irá llegando poco a poco a la población. Son pocos los pacientes que el primer día de entrada en funcionamiento de “Noa” sabían de su existencia.

D. Orihuela

Una visita a los centros de salud de La Felguera, donde el lunes se presentó a la asistente virtual, y de Sama, ambos en Langreo, certificaba que la población aún no es muy consciente de que “Noa” puede solucionarles el problema de que el teléfono de su centro de salud comunique durante largo rato mientras ellos esperan conseguir una cita con su médico de cabecera.

"Complicado para los mayores"

Mari Luz García Martín era de las pocas personas que a la nueva incorporación del Sistema de Salud del Principado de Asturias (SESPA). A esta vecina de Sama la iniciativa le parece “bien”, adecuada para resolver esos problemas telefónicos. Pero también añadía algún matiz relacionado con la edad. García Martín sabe que “Noa” contesta llamando a un número de teléfono cree que “para las personas mayores puede resultar un poco complicado su uso”.

Concepción Saavedra, a la izquierda, y Carmen Menéndez, durante la presentación de Noa en el centro de salud de La Felguera / D. O.

Saavedra apuntó durante la presentación que esa es una de las claves, eliminar la brecha digital. La conversación con la asistente virtual es muy real, no requiere explicaciones complejas ni habilidades tecnológicas, se trata simple de hablar. Es una “máquina”, cierto, pero no lo parece. Comprende la entonación, los giros en la voz y el habla común de los usuarios.

Primeras llamadas

El objetivo del Sespa es ir monitorizando como se desenvuelven los vecinos del valle del Nalón con la nueva asistente virtual, y viceversa, como ella va adquiriendo conocimientos. Durante las primeras horas de funcionamiento, en sus primeras horas de “vida”, “Noa” recibió un total de 264 llamadas. Fue entre las 8.00 y las 13.45 horas de este martes. Las citas que gestionó son para los próximos días con lo que es normal que los que el martes acudieron a su centro de salud no hubiesen pedido su cita a través de la nueva inteligencia artificial, lo habían hecho por teléfono o por la aplicación móvil de AsturSalud.

Servicios de emergencias

Isabel Valles y su marido, Javier Sánchez, tuvieron el lunes un problema de salud. A él le dio una subida de azúcar y fue ella quien se puso en contacto con el centro de salud de Sama. “Llamé por teléfono y me lo cogieron sin ningún problema”, asegura. La atención, relata, “fue muy buena”. Los médicos se trasladaron al domicilio del matrimonio para atender a Javier Sánchez y le indicaron que se acercase el martes el ambulatorio.

Esa es otra de las posibilidades de “Noa”, si el paciente que está al otro lado del teléfono le dice algo que la IA considere de cierta importancia o gravedad le ofrece la posibilidad de derivar la llamada al servicio de emergencias del 112 Asturias. Los servicios sanitarios también se habrían desplazado al domicilio de estos vecinos de Sama si hubiesen llamado al 984278000, el teléfono de “Noa”.

La nueva asistente virtual, que nunca comunica, permite gestionar citas con profesionales de medicina, enfermería, pediatría, salud bucodental, trabajo social, matronas y personal administrativo. También facilitará la organización de programas del Sespa como las vacunaciones, los cribados y otras actuaciones preventivas. En estos casos, será el propio agente virtual el que contacte proactivamente con la población de referencia para ofrecerle cita.

Por el momento los usuarios siguen tirando del número de su centro de salud o de la aplicación móvil. “Noa” ya se ha empadronado en el valle del Nalón pero aún no se ha hecho amiga de los vecinos.