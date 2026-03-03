Frenazo a la expansión de la red de geotermia en Mieres tras una inversión millonaria por un trámite urbanístico: "El retraso podría durar varios años", alerta el PSOE

El desarrollo de la gran caldera de biomasa que Hunosa necesita construir en los terrenos anexos al lavadero del Batán para reforzar la red de geotermia que se acaba de ampliar en Mieres ha quedado paralizado. Los técnicos municipales han emitido un informe que establece que la concesión del permiso de obra contraviene la actual normativa urbanística. Según ha denunciado el grupo municipal socialista, el problema radica en el cambio de calificación del suelo que establece el nuevo plan urbano (PGOU), que ya ha sido aprobado inicialmente por el Ayuntamiento. La vieja planificación atribuía a estos terrenos un uso educativo, ya que en su momento se barajaron como espacio para la expansión universitaria que luego se desarrolló en el Batán. El nuevo plan ya recoge el necesario uso industrial, pero establece una demora de al menos dos años para tramitar licencias de obra que se beneficien de esa alteración. El PSOE denuncia "una grave falta de previsión".

La situación ha encendido el debate político en el Ayuntamiento de Mieres y "amenaza con retrasar varios años" la entrada en servicio completa de la red de calor. El PSOE sostiene que el problema surgido con la licencia para la obra de la caldera de biomasa que Hunosa precisa construir en el Batán puede dejar en suspenso una inversión estratégica financiada con fondos europeos. También el PP había advertido recientemente de que el conflicto con el PGOU podría hacer perder al municipio los 3,4 millones de euros invertidos en la ampliación del circuito de calefacción.

El funcionamiento del sistema de calefacción por geotermia, instalado recientemente para abastecer a una veintena de edificios públicos, depende directamente de la construcción de esa caldera de biomasa. Sin esa infraestructura de apoyo, el proyecto denominado “Central de Generación Híbrida Biomasa-Geotermia Red de Calor”, promovido por Hunosa, no puede conectarse plenamente a la red ya ejecutada tras meses de obras que levantaron calles y generaron importantes trastornos al tráfico, al comercio local y a los vecinos.

Suspensión de las licencias

Con la aprobación inicial del PGOU el pasado mes de julio quedaron suspendidas las licencias de construcción en aquellas parcelas cuya calificación cambia con el nuevo plan general de ordenación, como es el caso del solar del Batán. "Esta paralización fue recurrida por Hunosa, aunque el recurso será rechazado por el equipo de gobierno municipal", según ha adelantado el grupo socialista tras ser informados de los informes técnicos ya emitidos.

Para el PSOE, el asunto trasciende lo puramente técnico y tiene profundas implicaciones económicas y sociales. Los socialistas se preguntan "cómo es posible que el Ayuntamiento cobrara el pasado 29 de enero los 313.000 euros correspondientes a la licencia de obras y ahora sostenga que no puede otorgarla". “¿Cómo es que el gobierno municipal cobra la licencia de una obra que no puede, ni piensa conceder?”, plantean.

El grupo municipal considera que el gobierno local, "conocedor por las reuniones mantenidas con Hunosa de que en esa parcela se instalaría la caldera de biomasa, debería haber buscado soluciones compatibles con el ordenamiento jurídico para evitar la suspensión". A su juicio, existían alternativas propuestas por la empresa que no se tuvieron en cuenta.

Futuro de Hunosa

Además, los socialistas advierten del impacto que esta situación puede tener en la continuidad de Hunosa en el concejo. Recuerdan que la compañía mantiene en el municipio a la mayor parte de su plantilla y que la paralización de proyectos estratégicos no contribuye a reforzar su permanencia. “Si desaparece Hunosa, Mieres perdería una parte sustancial de sus ingresos”, alertan.

“Malo si esto se descubre ahora por desconocimiento, y peor si ya se sabía y no se puso remedio”, sostienen desde el PSOE, que critican la gestión del equipo de gobierno y aseguran que no “taparán con sus votos la mala gestión de IU”. Por ello, el Grupo Municipal Socialista votará en contra de no admitir el recurso presentado por Hunosa, con el objetivo —afirman— de no ser cómplices de un desaguisado que puede hipotecar el desarrollo energético y económico del municipio durante años.