El icono del "skyline" de La Felguera sacará los colores en primavera: comienza la rehabilitación del Museo de la Siderurgia

Es, sin ninguna duda, uno de los iconos de la cuenca del Nalón. Por estética y por su significado, tanto histórico como actual. El refrigerante de la antigua fabrica de Duro en La Felguera (Langreo) acoge desde 2006 el Museo de la Siderurgia y de la Industria (MUSI). Fue entonces cuando Marcelino de La Fuente, responsable de Think Diseño, potenció esa imagen icónica pintando la parte superior de colores. La enorme torre es visible desde varios kilómetros y marca el “skyline” de La Felguera. Ahora volverá a lucir como hace 20 años. La empresa ASCH Infraestructuras y Servicios ha iniciado las obras de rehabilitación del Musi, un proyecto que se centra principalmente en la restauración del antiguo refrigerante.

Obras de restauración de la torre refrigerante de Dudo, en La Felguera, sede del Musi / D. O.

Cinco fases

La intervención tiene un presupuesto de 747.992 euros y dispone de un plazo de ejecución de dos meses. Ha sido puesta en marcha dentro del Plan de Sostenibilidad Turística del Valle del Nalón que se financia a través de fondos europeos. La actuación sobre la estructura de hormigón, que abarca una superficie de 9.274 metros cuadrados, se desarrollará siguiendo cinco fases: la limpieza de organismos biológicos como algas y hongos, la reparación del soporte, el tratamiento preventivo de las armaduras de acero, la recuperación de volúmenes mediante mortero y la aplicación final de una pintura anticarbonatación para proteger el exterior. Los trabajos iniciales, que han comenzado ese lunes, son las tareas de limpieza.

Operarios trabajando en la torre refrigerante de Duro, en La Felguera, sede del MUSI / D. O.

Más allá de la consolidación del refrigerante, el proyecto contempla la adecuación de los terrenos circundantes para mejorar la funcionalidad del museo. Se procederá a la instalación de un cierre perimetral de 165 metros lineales que servirá para delimitar el recinto y se intervendrá en 1.382 metros cuadrados de zonas verdes. En estos espacios exteriores se habilitarán áreas expositivas donde se mostrarán piezas de patrimonio industrial ya recuperadas, específicamente la locomotora Pedro Duro y la grúa ferroviaria conocida como «La Leona». Aunque la obra no incluye la apertura de nuevos edificios para ampliar la superficie expositiva interior, se espera que la integración del museo en el casco urbano mejore significativamente una vez finalicen las obras de urbanización vinculadas al soterramiento de las vías de FEVE en La Felguera, ya en marcha, facilitando el acceso desde el nuevo bulevar.

Gestión conjunta

El equipamiento museístico está gestionado por la UTE Sadim-Global, que se encarga de la explotación conjunta del Musi y del Ecomuseo Minero del Valle de Samuño. El contrato de gestión estipula un canon anual de 170.000 euros condicionado al cumplimiento de unos objetivos mínimos de afluencia, fijados en 2.500 visitantes para el Museo de la Siderurgia y 21.000 para el Ecomuseo de Samuño.

Con esta inversión para restaurar el Musi, la Mancomunidad del Valle del Nalón busca modernizar las instalaciones y asegurar la conservación de un elemento que es clave para la identidad industrial de la comarca, impulsando así la llegada de visitantes a la comarca.