Mieres está en racha, otro gran premio de la lotería cae en el municipio (y los vecinos hacen cábalas sobre la identidad del ganador): "Por aquí no ha venido""

La suerte ha vuelto este lunes a visitar Mieres, y no ha sido una parada cualquiera. Un vecino —o vecina— se ha llevado nada menos que 356.581 euros gracias a un pleno al seis en el último sorteo de La Primitiva. El boleto fue sellado en el Despacho Receptor nº 57.995, en la calle Doctor Fleming, una administración familiar del barrio de Santa Marina que, como dicen sus responsables, lleva abierta “toda la vida”.

En el establecimiento todavía no saben quién es el afortunado. “Aquí no ha venido nadie dando saltos, así que seguimos esperando”, comentaban este martes entre risas. Es el mayor premio que han repartido nunca, “al menos en euros”, matizan, porque la ilusión la reparten cada semana. Los clientes habituales entraban y salían haciendo bromas sobre la identidad del premiado. “Seguro que fue el que siempre dice que juega por si acaso y luego se olvida de mirar el boleto”, soltaba un vecino entre carcajadas. Otra clienta apuntaba: “Como sea mi marido y no me haya dicho nada, lo mato… pero después nos vamos de viaje”.

La combinación ganadora

Los números mágicos fueron el 15, 20, 11, 18, 46 y 30; el complementario, el 6; el reintegro, el 4; y el Joker, el 8416993. Una combinación que ya forma parte de la pequeña historia del populoso barrio mierense.

Pero es que, además, Mieres está en racha. Hace justo un mes ya cayó un millón de euros en el sorteo de Euromillones con un boleto sellado en la administración del Centro Comercial Caudalia. Y aún está reciente el estallido de felicidad que, hace apenas dos años, supuso que el Sorteo Extraordinario de Navidad dejase casi 150 millones de euros repartidos entre Mieres y Moreda. Aquello sí que fue una fiesta con brindis improvisados, abrazos en la calle y lágrimas de alegría que todavía se recuerdan.

El boleto sellado en Mieres no fue el único acertante de Primera Categoría. También hubo premios en Ronda y a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado. En Segunda Categoría aparecieron cuatro apuestas premiadas en Madrid, San Fulgencio y Zaragoza, que se llevarán 43.367 euros cada una.

Gran bote

Como no hubo acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + reintegro), el bote sigue creciendo y en el próximo sorteo podría alcanzar los 118 millones de euros para un único ganador.

Mientras tanto, en Santa Marina siguen esperando que el misterioso millonario dé la cara. “Aunque solo sea para invitarnos a unos pasteles”, dicen entre sonrisas.