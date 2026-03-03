El Principado asegura que desdoblar el Corredor supondría "expropiar viviendas" y "tapar tramos del Nalón": "No se pueden prometer cosas inviables"

El consejero de Movilidad del Principado, Alejandro Calvo, aseguró este martes en la Junta General del Principado que el desdoblamiento del Corredor del Nalón entrañaría expropiar viviendas y "tapar" tramos del río Nalón, ante la cercanía de la vía con la trama urbana en algunos de sus puntos. El responsable regional respondía así a una interpelación del disputado del PP Pedro de Rueda, en la que instaba al Gobierno regional a rectificar y duplicar la vía.

El Gobierno regional, amparándose en un estudio técnico, asegura que el desdoblamiento es "inviable", por lo que aboga por mejorar las incorporaciones en ocho enlaces. Se trata, detalló Calvo en la Junta, de "carriles adicionales que faciliten las incorporaciones y salidas, con el objetivo de mejorar la fluidez del tráfico y aumentar la seguridad. La previsión técnica de este trabajo es que estas actuaciones permitan incrementar entre un 15 y un 20 por ciento la capacidad de la vía y reducir significativamente los problemas de siniestralidad".

Expuso el consejero de Movilidad, como ya había avanzado días atrás, que "está previsto que este año pueda licitarse la primera actuación, comenzando en el nudo de Ciaño". Ocho enlaces considerados "prioritarios" serán los que tengan carriles adicionales, con una disposición alterna, de forma que "la mayor parte del recorrido entre Sama y Laviana cuente funcionalmente con un carril adicional".

Anteproyecto

El estudio técnico se ha realizado "por tramos, teniendo en cuenta condicionantes físicos como la cercanía de la traza ferroviaria, de infraestructuras y la proximidad del río Nalón", un trabajo "profundo" que "nunca se había desarrollado". Ahora, destacó Calvo, "disponemos de un análisis de alternativas y de un anteproyecto. Y podemos explicarle a la gente lo que se puede hacer y lo que es posible". Acusó el responsable regional al PP de "prometer lo que se sabe que no se puede hacer" y añadió: "Me parece muy mal cuando lo que se pretende es intoxicar".

Insistió el consejero de Movilidad en que "se ha hecho un esfuerzo importante de análisis y hay que saber cuáles con los condicionantes reales, físicos, urbanos y ambientales". "En el tramo más encajado del Corredor, donde discurre entre el río, la traza ferroviaria y las zonas viviendas, ¿a cuántas viviendas estarían ustedes dispuestos a renunciar?", cuestionó Calvo al PP: "¿Cuántas expropiaciones son razonables, cuántos tramos de río habría que tapar?, ¿es viable medioambientalmente eso?".

También se preguntó sobre los plazos si se desdoblara la vía. "¿Cuándo podríamos tener una declaración de impacto ambiental para ese tramo?, ¿quieren que se solucione el problema de la carretera en un par de años o quieren que se prolongue 'sine die', planteando una solución que es inviable?. Hay que decirle a la gente qué es lo que se puede hacer para mejorar su seguridad y su calidad de vida cuanto antes, no prometer cosas inviables que ponen en riesgo sus viviendas, sus infraestructuras y su entorno ambiental".

PP

Pedro de Rueda, por su parte, censuró la "nula credibilidad política" del Gobierno regional, al esgrimir ahora unos argumentos técnicos distintos de los expuestos años atrás. "Había un consenso generalizado sobre la necesidad de desdoblar el Corredor. Los informes técnicos ya aconsejaban hacerlo en 2005, el tramo de autovía entre Riaño y Sama en 2008 se dijo que sería el primer paso y en 2014 se incluyó en el plan de infraestructuras de Principado. Y, a partir de ahí, ustedes no han hecho nada".

"Y ahora", prosiguió el parlamentario popular, "se descuelgan con un plan menor", lo que, a juicio de De Rueda, es síntoma en "un gobierno en salida", la "reformulación a la baja de las infraestructuras". "Ahora intentan meternos este cambalache, pero no cuela. Ni entre los vecinos, que piden el desdoblamiento total de la vía porque, en materia de seguridad, es lo único que garantiza, como pasó con los túneles de Riaño, la mejora real de la seguridad".