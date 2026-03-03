Vía libre al nuevo bulevar de Langreo: la calle Pepita Fernández Duro, cortada tres meses al tráfico para urbanizar el suelo liberado por el soterramiento

Las obras de urbanización de los terrenos liberados por el soterramiento de las vías de la línea de ancho métrico, antigua Feve, Gijón-Laviana en La Felguera, han entrado este martes en una de sus fases más importantes con el inicio de los cortes de tráfico programados en el distrito de La Felguera para la construcción del futuro bulevar. Desde las primeras horas de este 2 de marzo, la circulación en la calle Pepita Fernández Duro ha quedado cerrada al tráfico, según lo previsto por el gobierno local y el Principado. No ha habido incidencias ya que el corte no afecta a la entrada a Valnalón, a donde se dirigen la mayor parte de vehículos que circulan por la vía. El cierre, que se prolongará hasta el próximo 29 de mayo, afecta específicamente al tramo comprendido entre la gasolinera de la calle Baterías de Cok y la intersección con Bonifacio Carreño.

La calle Pepita Fernández Duro, en La Felguera, a la izquierda de la imagen, cerrada al tráfico / D. O.

Quince meses de obras y 9,3 millones de euros

La obra de urbanización de los terrenos del soterramiento cuenta con una inversión de 9,3 millones de euros y está cofinanciada por el Fondo para la Transición Justa. Se trata de la transformación urbana más ambiciosa de las últimas décadas en el concejo de Langreo. Los trabajos, que comenzaron oficialmente el pasado mes de octubre con un plazo de ejecución total de 15 meses, se desarrollan sobre una superficie de 55,4 hectáreas a lo largo de más de dos kilómetros. El objetivo fundamental es la cohesión definitiva del casco urbano de La Felguera, eliminando la fractura histórica que suponían las vías del tren y consolidando un nuevo eje de unión con el distrito de Sama a través de un diseño moderno y accesible.

El proyecto contempla una reconfiguración completa del paisaje urbano, iniciándose en la zona de la nueva estación de Sama-Los Llerones. Allí, una nueva glorieta permitirá conectar de forma directa las calles La Unión y José Álvarez Valdés, viales que hasta ahora permanecían aislados entre sí. A partir de este punto, se construirá un paseo de 600 metros de longitud destinado al uso compartido de peatones y ciclistas, la vía tendrá iluminación, arbolado y mobiliario urbano para el descanso. Este trayecto seguirá el antiguo trazado ferroviario en forma de "S" e integrará un nuevo vial transversal contiguo al cuartel de la Guardia Civil, aprovechando además para mejorar el entorno de los edificios próximos mediante trabajos de ajardinamiento que dignifiquen las fachadas traseras que daban a las vías.

Bulevar de 500 metros de largo

En la zona de Valnalón, el diseño incluye un gran bulevar de 500 metros de largo con un paseo central peatonal de anchura variable entre los 12,5 y 14,5 metros, flanqueado por jardineras corridas que actuarán como barrera natural frente al tránsito rodado. El pavimento será de materiales ecológicos para reducir la contaminación, alternando diferentes tonalidades cromáticas para delimitar los usos. Finalmente, en el entorno de la antigua estación de Feve en La Felguera se construirá un parque público con amplios espacios verdes que servirá como pulmón para el barrio. Con el inicio de estos cortes de tráfico este martes, la obra entra en una fase crucial para cumplir los plazos de entrega y culminar la integración paisajística y social de ambos distritos langreanos