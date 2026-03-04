Arranca en Mieres la cuestación ciudadana para el busto del cura Nicanor López, todo el mundo puede colaborar

El grupo de amigos de Nicanor López que, con el apoyo del Ayuntamiento de Mieres, promueven la instalación de un busto en recuerdo del apreciado párroco frente a la iglesia de San Juan ya tiene muy avanzado el proyecto. El primer paso será poner en marcha una cuestación económica para sufragar la iniciativa. Como resumen los promotores, “queremos que este homenaje sea cosa de que muchos aporten un poco y no de que unos pocos aporten mucho”.

El contenido de la iniciativa se presentará este jueves en la Casa de la Música de Mieres, a partir de las seis de la tarde. En el acto, presentado por el cronista oficial de Morcín, Fernando Delgado, intervendrán Eustaquio Álvarez Hevia, presidente del Orfeón de Mieres; José María Lana, presidente de Cruz Roja en Asturias; el artista plástico Manuel García Linares; y el alcalde de Mieres, Manuel Ángel Álvarez.

Fallecido en 2018

Con este acto arrancará formalmente la cuestación ciudadana que permitirá financiar el busto de Nicanor López Brugos, fallecido en 2018, cuyo recuerdo sigue muy presente en la vida social del concejo. La escultura se ubicará entre la iglesia de San Juan y la plaza de Requejo, en un espacio simbólico por el que a diario pasan vecinos y visitantes.

Impulsan la iniciativa, entre otros, el propio Fernando Delgado, el exalcalde de Morcín Juan Riosa y Manuel García Linares, encargado de dar forma al retrato escultórico. El Orfeón de Mieres ejerce como colectivo tractor para extender la campaña y recabar apoyos entre el movimiento asociativo, cultural y vecinal.

“Don Nicanor tenía muchos amigos y creemos que este proyecto debe responder al pequeño apoyo de muchos”, subraya Delgado, incidiendo en el carácter abierto y participativo del homenaje. En las próximas semanas se darán a conocer los detalles prácticos para realizar las aportaciones.

Compromiso social

El alcalde destaca que López Brugos fue “una persona imprescindible en la historia reciente de Mieres”, comprometida con los más débiles y referente de una iglesia cercana y coherente. Con este busto, el concejo quiere dejar constancia física y simbólica de quien, más allá del púlpito, hizo de la solidaridad y la justicia social su verdadera vocación.