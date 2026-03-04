La disputa política sube de temperatura en Mieres, el Alcalde garantiza que la red de calor "se rentabilizará" pese al conflicto urbanístico: "Ya está bien de sembrar alarma con mentiras"

El alcalde de Mieres, Manuel Ángel Álvarez (IU), es tajante. La nueva red de calor que suministrará calefacción a una veintena de edificios públicos, empezando por el propio Ayuntamiento, dará servicio a la ciudad y los 3,4 millones aportados por el Instituto para la Transición Justa con fondos Next Generation se cobrarán según lo previsto. “El circuito de calor funciona y las ayudas se cobrarán. No puedo decir si tardará dos meses o un año, pero la inversión se rentabilizará, sea con Hunosa, como esperamos, o con otro operador”.

El regidor ha sentido la necesidad de mostrarse tajante tras denunciar, primero el PP y luego el PSOE, que un informe municipal ha rechazado la licencia solicitada por Hunosa para construir en El Batán la central de biomasa necesaria para reforzar la citada red de geotermia, que por sí misma no tiene potencia suficiente para cubrir la demanda. La empresa pública pagó el pasado 29 de enero los 313.000 euros correspondientes a la licencia de obras. Sin embargo, en estos momentos la tramitación de estas autorizaciones está suspendida en la zona de El Batán debido a que los terrenos están en proceso de cambio de calificación urbanística. Según el PP y el PSOE, la consecuencia más inmediata es que el proyecto puede quedar bloqueado y el Consistorio, por tanto, podría perder la subvención.

La explicación

“Ya está bien de intentar sembrar la alarma contando mentiras”, apunta el alcalde, muy molesto. El regidor quiso explicar a través de este diario la realidad del problema. Para empezar, ha salido a la luz que el plan urbano (PGOU) que expira recoge que al menos una parte de los terrenos que ocupa el lavadero de El Batán estaban hasta ahora calificados como zona verde. “El nuevo plan, que ya ha sido aprobado en primera instancia, restituye la parcela como espacio industrial, solventando la anomalía”, reseña Manuel Ángel Álvarez. El problema es que para otorgar licencias de obras a partir de ahora debe darse uno de dos requisitos. O bien se aprueba definitivamente el nuevo plan o deben pasar dos años desde la aprobación inicial. El alcalde subraya que, si bien es cierto que la entrada en funcionamiento de la nueva red de calor puede retrasarse, “ni el proyecto ni la inversión corren peligro”. También recalca que hablar de años de bloqueo es “una necedad”.

Aclarado el problema, Manuel Ángel Álvarez procede con las explicaciones. “Hunosa conocía perfectamente el problema suscitado con el cambio de la norma urbanística y si pagó la licencia de obra antes de que estuviera solventado el desajuste fue porque lo consideró oportuno”. El regidor también destaca que el Ayuntamiento apostó por este proyecto como un gesto hacia una política con la que converge: “Dimos respaldo a la iniciativa porque creemos en las energías limpias, en el ahorro y también por hacerle un favor a una empresa pública, como es Hunosa, que actualmente debe encontrar nuevos nichos de actividad”.

En este marco, Manuel Ángel Álvarez afirma estar convencido de que Hunosa proseguirá con el proyecto a la espera de que se solvente el contratiempo con la licencia de obra para construir la caldera de biomasa necesaria para dar potencia a la red de calor. Pero lanza una advertencia: “Si llegado el momento hubieran perdido el interés, que no se preocupen, que hay otros operadores que seguro que estarían interesados en gestionar el circuito”. Más crítico se muestra con el PSOE: “La red de calor será una realidad y los vecinos pueden estar seguros de que no acabará como la subestación eléctrica de Santa Marina o la perrera de Turón”, indicó el regidor en referencia a dos proyectos ejecutados por los últimos gobiernos socialistas de Mieres y que, por mandato judicial tras denuncias vecinales, nunca entraron en funcionamiento.

El proyecto

Las obras de la ampliación de la red de calor de Mieres concluyeron recientemente tras meses de trabajos en pleno centro de la ciudad. Este circuito parte de la zona de El Batán y llevará la climatización a una veintena de edificios de las calles Numa Guilhou y Valeriano Miranda. En total, el plan prevé llegar a 31 edificios, si bien la presente actuación se centra en 21 de ellos. Se trata de las sedes del Ayuntamiento de Mieres, los juzgados, la Policía Local, la Delegación de Hacienda, los centros de salud Mieres Norte y Mieres Sur, el chalé de Numa Guilhou, el edificio de Servicios Sociales, el campo Hermanos Antuña, el estadio Mundial 82, el pabellón Visiola Rollán, los colegios Lastra, Liceo, Aniceto Sela, Santiago Apóstol, Santo Domingo y Teodoro Cuesta, así como los IES Batán y Sánchez Lastra, la escuela infantil Les Xanes, el Centro Social de Personas Mayores y la Casa de la Música. También hay otros once edificios susceptibles de conectarse a la red: la Policía Nacional, la estación de autobuses, los polideportivos de Oñón y Mieres Sur, el colegio Llerón-Clarín, la Escuela de Adultos, el archivo municipal y cinco bloques de viviendas en La Mayacina.