Hunosa avanza en la rehabilitación de la sala del ventilador y el laboratorio del pozo Modesta, en Sama

Mientras las máquinas han parado de trabajar en la térmica de La Pereda tras un fallo judicial, en otras propiedades de Hunosa siguen haciéndolo, es el caso del pozo Modesta, en Sama de Langreo, donde ya se ven los avances de rehabilitación de los edificios que estaban catalogados y que una vez recuperados serán cedidos al Ayuntamiento de Langreo. Los operarios trabajan estos días en la antigua sala del ventilador y el bloque de los aseos y laboratorio de la antigua explotación minera. Se han reforzado con una estructura metálica las cubiertas de los edificios, que estaban muy deterioradas con el paso de los años.

Obras de rehabilitación de los edificios del pozo Modesta, en Sama / D. O.

El inmueble de la sala del ventilador tiene una superficie construida de 228,8 metros cuadrados (planta primera y primera planta), a los que hay que añadir el laboratorio (87,7 metros cuadrados) y los aseos (22 metros).

El proyecto contempla "un conjunto de intervenciones básicas en los elementos catalogados", cuyo objetivo es "detener el progresivo deterioro al que se encuentran sometidos en la actualidad, mejorando sus características constructivas y estructurales y sus condiciones de accesibilidad". Cuando "el estado de conservación de determinados elementos" aconseje cambiarlos, "se ha procurado utilizar soluciones constructivas y materiales que garanticen su durabilidad y su mantenimiento".

Cesión al Ayuntamiento de Langreo

Hunosa adjudicó la obra a Sardalla Española S.A. con una inversión que ronda los 300.000 euros. El objetivo principal no es solo estético, sino funcional. Se busca consolidar la estructura de ladrillo visto y mejorar la accesibilidad para evitar que los edificios terminen en ruina técnica.

Una vez finalizadas las obras, que tienen un plazo de ejecución de seis meses está previsto que los edificios sean cedidos al Ayuntamiento de Langreo, que en un principio barajó crear locales de ensayo para músicos. Ese destino quedó en el aire y el proyecto actual se centra en la "rehabilitación estructural" sin un uso definido todavía, dejando la puerta abierta a nuevas iniciativas municipales.

Esta actuación supone el "cierre" a la recuperación urbanística de un área en la que Hunosa ha invertido más de 7 millones de euros. El proyecto rescata los últimos vestigios del lavadero de carbón (derribado en 2009), manteniendo en pie el castillete de 1930 como símbolo del pasado minero de la zona. También los antiguos edificios, en muy mal estado, que ahora se rehabilitan para que tengan una segunda vida. Mientras, Hunosa también busca proyectos empresariales para el polígono industrial resultante del derribo del lavadero.