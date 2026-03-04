Mieres se consolida como “ciudad faro” de la geotermia urbana en España y espejo para el desarrollo de redes de calor

La Universidad de Oviedo, los centros de investigación y el tejido empresarial coinciden en señalar a Mieres como una “Ciudad faro” en innovación energética y, más concretamente, en el desarrollo de la geotermia. El trabajo realizado en los últimos años en el concejo por parte de Hunosa y el Ayuntamiento fue reconocido en el marco de la jornada “Geotermia Somera en Asturias: Soluciones reales para la edificación y el espacio público”, celebrada en el campus de Barredo y dedicada a analizar el potencial de esta fuente renovable en la edificación y el entorno urbano.

El encuentro, organizado por la Cátedra Hunosa de la Universidad, reunió a investigadores, representantes institucionales, empresas instaladoras, fabricantes y alumnado en una cita que desbordó las expectativas de participación. La directora de la cátedra, Teresa Alonso, subrayó el carácter transversal de la convocatoria, "diseñada para integrar ciencia, industria, administración y comunidad universitaria". La jornada incluyó además una visita técnica a las instalaciones geotérmicas del pozo Barredo (Mieres) y al sistema del pozo Fondón (Langreo), ambos reconocidos internacionalmente por su modelo de red de calor.

Un referente nacional en geotermia urbana

La doctora Cristina de Santiago, del Instituto Geológico y Minero de España y representante de la alianza Geociencias por un Planeta Sostenible del CSIC, fue contundente: “Siempre digo que Mieres es la ciudad faro de la geotermia en España”. En su intervención defendió que la incorporación de la geotermia en entornos urbanos no solo es posible, sino necesaria para aprender a vivir sin combustibles fósiles. “Hay que meter las energías renovables en las ciudades”, afirmó, apostando por "una planificación a escala municipal y no limitada a viviendas individuales".

De Santiago insistió en que el debate no debe centrarse únicamente en el coste inicial, sino en el retorno de la inversión. "Aunque la geotermia puede requerir una inversión superior a otras renovables, el retorno es rápido y, una vez amortizada, genera ahorros sostenidos y estabilidad energética". En su opinión, "Mieres constituye el ejemplo nacional de cómo integrar esta tecnología en un tejido urbano ya consolidado".

De problema minero a recurso energético

El rector de la Universidad, Ignacio Villaverde, dio la bienvenida a los asistentes destacando el simbolismo del lugar. "El campus de Mieres se asienta sobre el antiguo Pozo Barredo, un espacio que pasó de ser instalación minera a centro de conocimiento, investigación y formación", señaló. Y añadió: “La geotermia somera representa una solución estratégica que durante años pasó desapercibida. No vemos el recurso, pero está ahí, constante y disponible”, señaló.

Por su parte, el presidente de Hunosa, Enrique Fernández, puso el acento en la transformación del territorio. Recordó que el agua que antaño era un “problema a evacuar” en las galerías mineras es hoy un "recurso valioso" para climatizar edificios públicos y viviendas. "El sistema del Pozo Barredo abastece al campus universitario, al hospital Álvarez Buylla y a otros equipamientos, consolidándose como la mayor red geotérmica de España, con una potencia aproximada de 7 megavatios en calor y 3,7 en frío", apuntó. Fernández destacó además el reconocimiento internacional recibido por el proyecto District Heating de Fondón, galardonado por la Agencia Internacional de la Energía, un premio que ya obtuvo en 2019 la instalación de Barredo. “No es casualidad, es causalidad”, subrayó, reivindicando la colaboración estable entre empresa y universidad a través de la cátedra creada en 2009 "como puente entre investigación aplicada y mercado".

Asistentes a las jornadas. / Fernando Rodríguez

Compromiso institucional y visión de futuro

El alcalde de Mieres, Manuel Ángel Álvarez, reivindicó el orgullo por los logros alcanzados. “Nos cuesta hablar de lo bueno que hacemos”, reconoció, para a continuación defender la red de calor como "un caso de éxito que suministra energía limpia a edificios públicos y que pronto se ampliará a una veintena de equipamientos municipales, con una inversión superior a los tres millones de euros".

Álvarez subrayó que el proyecto "no solo reduce emisiones y costes, sino que también genera empleo y actividad económica en el territorio". Asimismo, animó al alumnado presente a mirarse en el espejo de los ingenieros que desarrollaron el proyecto local, "ejemplo de talento formado en la propia comarca".

En el cierre institucional, Villaverde incidió en que la transición energética exige alianzas entre universidad, empresa y administraciones. “La solvencia científica, la experiencia industrial y el compromiso institucional deben sumar capacidades”, afirmó, definiendo Asturias como un laboratorio de innovación energética gracias a su conocimiento del subsuelo y a su tradición técnica.

Divulgación y formación especializada

La jornada se enmarca en la actividad formativa de la Cátedra Hunosa, que impulsa cursos, seminarios y conferencias sobre transición energética, geotermia y aprovechamiento sostenible del patrimonio minero. En el programa anual se incluyen charlas técnicas, talleres especializados y encuentros con profesionales del sector, orientados tanto a estudiantes como a técnicos y empresas interesadas en la aplicación práctica de estas tecnologías.

Con esta cita, el campus de Mieres "consolida su papel como espacio de diálogo entre ciencia y territorio". La geotermia somera, "invisible bajo el suelo pero constante en su rendimiento, emerge así como una herramienta estratégica para avanzar hacia un modelo energético más eficiente, estable y sostenible", destacan los técnicos. Y Mieres, antigua capital minera, reafirma su condición de "faro en la transición energética española".