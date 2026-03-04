Una piscina de olas para Reicastro (Mieres): inversión millonaria y muchas incógnitas

El proyecto que barajan un grupo de empresarios para desarrollar en Mieres un gran complejo deportivo y de ocio, con una gran piscina de olas como atractivo principal, ha sido recogido a nivel local con escepticismo. El sentir general de las reacciones recabadas por este diario es que nadie parece estar dispuesto a darse un chapuzón hasta que la iniciativa suba en nivel del agua. “Desconocemos el proyecto y llegado el momento está claro que lo valoraríamos, pero teniendo en cuenta sobre todo los terrenos que ocuparía y el empleo que generaría”, apunta el alcalde de Mieres, Manuel Ángel Álvarez.

Hunosa también considera prematuro hacer valoraciones sobre el proyecto. Fuentes consultadas por este diario en el entorno de la empresa pública reconocen que ciertamente ha habido contactos con los empresarios interesados en la actuación, pero subrayan que lo que hay sobre la mesa es “más una idea que un proyecto concreto”.

La pieza clave del proyecto es una gran piscina de olas, que sería ejecutada con la ayuda tecnológica de Wavegarden, una ingeniería líder en el mercado emergente de tecnologías de generación de olas y que cuenta con proyectos en Estados Unidos, Brasil o Australia, entre otros países. La propuesta incluye restaurantes (en uno de ellos muestra interés un chef Michelin), tiendas, hoteles y viviendas. La inversión superaría los 40 millones de euros, de los que Hunosa aportaría algo más de diez, quedando como socia.

Proyecto del SOMA

Las consultas realizadas por este diario entre conocedores de la propuesta apuntan que la iniciativa surgió tras el fallido proyecto planteado para el SOMA para el pozo Santiago de Aller. En este caso, la propuesta contemplaba un simulador de caída libre o paracaidismo, un rocódromo, una piscina de olas para la práctica del surf y una pista de esquí en seco. La actuación se vio truncada debido a que los técnicos advirtieron de la falta de espacio en el pozo Santiago. Se barajaron otras ubicaciones, como los terrenos de Modesta en Langreo, pero al final la iniciativa se enfrió.

Los empresarios interesados en invertir en Mieres ya estaban involucrados en su momento en el proyecto planteado para Aller. Lo que han planteado ahora a Hunosa es una variante especialmente centrada en el surf y con un potente contenido comercial y hostelero. En principio, el interés está centrado en el polígono de Reicastro, que cumple los requisitos de estar próximo al río y la posibilidad de liberar unos 80.000 metros cuadrados de superficie útil. Los terrenos llevan más de diez años urbanizados y la intención de la empresa pública es captar un proyecto que ocupe toda la extensión del polígono, que ronda los 130.000 metros cuadrados.

Terrenos a la espera de uso

El Ayuntamiento de Mieres viene reclamando periódicamente un proyecto que permita el aprovechamiento industrial de Reicastro, cuya urbanización costó 4,5 millones de euros en 2012. Los terrenos estuvieron varios años bloqueados debido a un conflicto con la Confederación Hidrográfica del Cantábrico. El problema lleva tiempo solucionado. Que la vieja escombrera ubicada en Ujo albergue el gran complejo deportivo y de ocio que ha sido presentado a Hunosa, no ha generado grandes expectativas de momento. El entorno de la empresa pública y el propio Ayuntamiento son muy prudentes, ya que perciben que se trata de una iniciativa que de momento “no ofrece cimientos sobre los que poder construir”. Ahora bien, nadie se atreve a descartar el proyecto.