El PP defiende a Hunosa y acusa a al gobierno de Mieres (IU) de mala planificación en la red de calor

El presidente del Partido Popular de Mieres, José Manuel Rodríguez “Lito”, ha salido en defensa de Hunosa y ha cuestionado duramente la gestión del equipo de gobierno de Izquierda Unida en relación con la red de calor y la proyectada instalación de una caldera de biomasa en El Batán.

Rodríguez acusa al gobierno local de “falta de planificación real” y de desconocimiento en la tramitación del proyecto. A su juicio, el alcalde, Manuel Ángel Álvarez, ha optado por “descalificar y hablar de alarmismo” en lugar de asumir posibles errores. “IU parece incómoda ante la denuncia responsable y la advertencia del Partido Popular. En política no se puede tener la piel tan fina; gobernar implica admitir que no siempre se hacen las cosas bien”, afirmó.

El dirigente popular mostró especial malestar por las declaraciones del regidor sobre Hunosa. “Resulta sorprendente y profundamente desacertado escuchar que el Ayuntamiento ‘le hace un favor’ a Hunosa por converger ideológicamente en energías limpias. Ese argumento no solo es impropio, sino una falta de respeto”, señaló.

Empresa estratégica

En este sentido, recordó el peso estratégico de la compañía pública en el concejo y en las Cuencas. “Hablamos de una empresa que hoy mantiene alrededor de 600 empleos directos, que es parte esencial del presente y del futuro de la comarca y que además es propietaria de una parte muy relevante del suelo de nuestro municipio. Eso exige respeto institucional y colaboración, no discursos de perdonavidas”, subrayó.

Rodríguez criticó además que el alcalde sugiriera que, si Hunosa no ejecuta el proyecto, “habrá otros operadores” que puedan hacerlo. “En lugar de tender puentes y acompañar a Hunosa en su plan de futuro, se lanza un mensaje innecesario y dañino para una empresa estratégica para Mieres”, afirmó.

Cambio de plan urbanístico

El presidente del PP también abordó la cuestión urbanística que afecta a la tramitación de la caldera de biomasa. Según explicó, Hunosa no pudo solicitar antes la licencia porque el Plan General de Ordenación Urbana de 1996 contemplaba para esos terrenos un uso educativo, derivado de las cesiones realizadas en su día para la construcción del IES Batán. “El bloqueo no es responsabilidad de Hunosa, sino del Ayuntamiento”, defendió.

Rodríguez reprochó al gobierno local que, tras quince años al frente del Consistorio, no haya aprobado definitivamente el nuevo PGOU. “Si lo hubieran hecho cuando lo anunciaron repetidas veces, hoy no estaríamos hablando de este problema”, aseguró.

A su juicio, la situación actual es consecuencia de “años de desidia y mala planificación” que ahora se intentan “tapar con declaraciones altisonantes”. El dirigente popular concluyó reiterando el compromiso de su formación con la empresa pública: “Desde el Partido Popular seguiremos defendiendo los intereses de Hunosa, apoyando su plan de futuro y tendiendo puentes para nuevas actuaciones en Mieres, porque eso es defender empleo, inversión y oportunidades para el concejo”.