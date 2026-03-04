San Martín homenajea a su movimiento feminista con motivo de los actos del 8M

San Martín del Rey Aurelio celebra el próximo viernes 6 de marzo los actos principales de la conmemoración del 8M, Día Internacional de la Mujer, con un programa que contempla la entrega del premio del concurso de carteles, el Pleno extraordinario, el homenaje a las asociaciones de mujeres del concejo con la actuación teatralizada "El paseo de la igualdad" y un concierto.

Las actividades comenzarán a las 11.45 horas con la entrega, en el salón de plenos del premio del concurso escolar de carteles del 8M, a la alumna Adriana Sevilla Buelga, de 3.º de Educación Secundaria del colegio Sagrada Familia (El Entrego), cuya ilustración da soporte gráfico al programa del 8M de San Martín.

A continuación, a las 12.00 horas tendrá lugar la celebración del pleno extraordinario, con la aprobación de la moción conjunta referente a la igualdad de género que ha sido consensuada con anterioridad entre las diferentes concejalías de igualdad del valle del Nalón, con el respaldo de los respectivos consejos de Mujeres.

Posteriormente, en la plaza de Ramón y Cajal, la Concejalía de Igualdad que dirige Gema Suárez rendirá homenaje a las asociaciones de mujeres del municipio, a través de la actuación "El paseo de la igualdad", una suerte de "performance" inspirada en el paseo de la fama de Hollywood para ensalzar el activismo feminista en el concejo. La nota musical al evento será obra de la cantautora Silvia Joyanes, con un repertorio de temas que apelan "a la empoderación de la mujer".

Otros actos del programa para el mes son la obra de teatro "Somos memoria", del grupo Emporfiaes, en el Aula Cultural Onofre Rojo, el sábado 7 de marzo; el encuentro de mujeres en la sede la asociación Molín de Brass, el lunes 16 de marzo, a las 17.30 horas, con la actuación del grupo folclórico L’Esperteyu; y la presentación del libro "Geometría de la memoria", el miércoles 18 de marzo, a las 11.00 horas, en la Casa de Encuentros de las Mujeres.

También destacan los talleres de igualdad con educación primaria y secundaria, la distinción "Mujeres del Siglo XXI", para la jueza Eloína González Orviz, y el reconocimiento para la Tertulia Feminista Les Comadres, de Gijón, por sus cuarenta años de activismo feminista, en el marco de la comida homenaje a las mujeres nonagenarias del concejo, el viernes 10 de abril, en el salón de congresos del Pozo Sotón del Grupo Hunosa.