Siete bronces para el Club Taemi en el Campeonato de España de taekwondo por autonomías
El club, integrado en la selección asturiana, firmó un brillante papel en el Nacional de técnica y freestyle
El Club Taemi de artes marciales de Mieres sigue cosechando éxitos deportivos. Los últimos buenos resultados los ha cosechado, como parte de la selección asturiana, en el Campeonato de España de Taekwondo por autonomías de técnica y freestyle, celebrado recientemente en Sevilla. La expedición regresó a Mieres con un destacado balance de siete medallas de bronce en siete categorías distintas: una en técnica y seis en freestyle, confirmando el alto nivel competitivo de los deportistas mierenses.
El esfuerzo fue aún mayor si se tiene en cuenta el exigente desplazamiento realizado por el equipo, que recorrió 1.600 kilómetros en apenas 28 horas. Tras llegar en autobús a las 6.30 de la mañana, los integrantes del club apenas pudieron descansar unas horas antes de volver a calzarse las zapatillas. Lejos de dar por concluido el fin de semana, los jóvenes deportistas colaboraron además con la carrera Galbán, demostrando compromiso y solidaridad. Un ejemplo de dedicación dentro y fuera del tatami que refleja el gran trabajo del grupo.
- El director de la estación de esquí de Pajares denuncia ante la Fiscalía a la cúpula de Deportes: 'Han puesto vidas en peligro
- Frenazo a la expansión de la red de geotermia en Mieres tras una inversión millonaria por un trámite urbanístico: 'El retraso podría durar varios años', alerta el PSOE
- El influencer asturiano que se ha vuelto 'therian': Omaruco la lía parda en Mieres
- El alpinista Juanito Oiarzabal carga en Mieres contra la 'masificación' de las grandes cimas del planeta: 'Ahora mismo el Himalaya está totalmente corrompido; es un negocio
- Crisis en el Ayuntamiento de Langreo: expulsada la edil de Participación Ciudadana tras denunciar 'trato de favor' a una asociación, que el gobierno local (IU) niega
- Premio de la Primitiva en Mieres: aquí se ha sellado el boleto y esta es la importante cantidad que recibirá su poseedor
- Fin al calvario para contactar por teléfono con los centros de salud de Asturias: el asistente virtual 'Noa' te contestará siempre y te dará cita médica
- El Cuervo' ya está en la jaula: cae en Ablaña el delincuente multirreincidente que sembró alarma en Mieres