Siete bronces para el Club Taemi en el Campeonato de España de taekwondo por autonomías

El club, integrado en la selección asturiana, firmó un brillante papel en el Nacional de técnica y freestyle

Los integrantes del equipo asturiano desplazado a Sevilla.

David Montañés

Mieres del Camino

El Club Taemi de artes marciales de Mieres sigue cosechando éxitos deportivos. Los últimos buenos resultados los ha cosechado, como parte de la selección asturiana, en el Campeonato de España de Taekwondo por autonomías de técnica y freestyle, celebrado recientemente en Sevilla. La expedición regresó a Mieres con un destacado balance de siete medallas de bronce en siete categorías distintas: una en técnica y seis en freestyle, confirmando el alto nivel competitivo de los deportistas mierenses.

El esfuerzo fue aún mayor si se tiene en cuenta el exigente desplazamiento realizado por el equipo, que recorrió 1.600 kilómetros en apenas 28 horas. Tras llegar en autobús a las 6.30 de la mañana, los integrantes del club apenas pudieron descansar unas horas antes de volver a calzarse las zapatillas. Lejos de dar por concluido el fin de semana, los jóvenes deportistas colaboraron además con la carrera Galbán, demostrando compromiso y solidaridad. Un ejemplo de dedicación dentro y fuera del tatami que refleja el gran trabajo del grupo.

Amistad y sentimiento

