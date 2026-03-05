Adrián Barbón defiende el “no a la guerra” y rechaza que “nadie se crea el policía del mundo”

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, expresó este jueves durante una visita a la estación de Fuente de Invierno (Aller) su “gran preocupación” por la actual situación internacional y apuntó que el Gobierno autonómico trabaja "intensamente" para facilitar el regreso de ciudadanos asturianos afectados por el conflicto.

Barbón explicó que en los últimos días ha recibido noticias de asturianos que ya están llegando a territorio europeo y a Madrid. “Estoy muy preocupado por la situación internacional y hace días que lo vengo diciendo. Acabo de recibir noticias de asturianos que ya están llegando a zona europea”, afirmó.

El presidente detalló que el Ejecutivo asturiano mantiene numerosos contactos para coordinar el retorno de las familias. “Llevamos días trabajando con muchos contactos, con mucha gente. Muchos a los que pude llamar yo, otros han llamado gente de mi equipo”, señaló. Además, confesó el alivio que siente con cada llegada: “Cada vez que una persona aterriza en zona europea, cada vez que una persona llega a Madrid, cada vez que una familia ha regresado, tengo tanto alivio como las familias asturianas que estaban preocupadas”.

Llamamiento contra la guerra

Adrián Barbón hizo una reflexión más amplia sobre el contexto internacional y recordó su oposición a la guerra de Irak en 2003. “El no a la guerra que algunos lideramos en su momento, estoy hablando del 2003, lo hicimos porque estábamos convencidos de que una guerra ilegal, injusta, solo generaría arbitrariedad y desestabilización de la zona”, subrayó. Añadió que aquel conflicto dejó “miles de muertos” y recordó los atentados del 11 de marzo en España, con “193 personas fallecidas y 2.000 heridas”.

El jefe del Ejecutivo asturiano citó además unas declaraciones del secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, para reforzar su postura. “Si se concediera a los estados el derecho a la guerra preventiva según sus propios criterios y sin un marco jurídico supranacional, el mundo entero correría el riesgo de estar en llamas”, leyó textualmente.

Barbón insistió en esa idea: “La justicia ha sido sustituida por la fuerza, la fuerza del derecho ha sido sustituida por el derecho de la fuerza, con la creencia de que la paz solo puede nacer tras la aniquilación del enemigo”.

Asimismo, aludió a las palabras del Papa León XIV y defendió que cualquier actuación bélica debe ajustarse estrictamente al derecho internacional y a la Carta de Naciones Unidas. “Todo aquello que no goce del cumplimiento estricto del derecho internacional (…) lo único que genera es desestabilización en el mundo y provocar una guerra aún mayor”, afirmó.

Críticas al régimen iraní

El presidente asturiano también quiso dejar clara su posición respecto a Irán. “Esto no significa ser cómplices de una dictadura cruel como es Irán. Lo digo abiertamente: Irán es un régimen despótico, cruel, dictatorial, que masacra a mujeres, que masacra al colectivo LGTBI y a miles de personas”, declaró.

No obstante, recalcó que cualquier intervención debe ajustarse a la legalidad internacional. “Cualquier actuación en Irán tiene que ser acorde al derecho internacional. Aquí no puede ser que nadie se tome la justicia por su mano. Nadie se puede creer el policía ni el matón del colegio del mundo”, sostuvo.

Finalmente, defendió que el “no a la guerra” es “un imperativo ético, moral y de conciencia ciudadana” y advirtió de las consecuencias económicas y sociales del conflicto. “Lo único que estamos viendo es que está generando impacto en la vida de las personas (…) impacto económico en las empresas e impacto en nuestras vidas, porque lo que está pasando ahí va a tener impacto económico en nuestras vidas”, concluyó.