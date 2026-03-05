Las dos ciudades asturianas que están entre las 30 más baratas de España para comprar vivienda

Mieres y Langreo participan del auge de las compraventas inmobiliarias y del intenso encarecimiento que registra la vivienda en España, pero las estadísticas oficiales sitúan a ambos municipios en la lista de los 30 del país que, superando los 25.000 habitantes, presentan los precios más asequibles. Según el Ministerio de Vivienda, a fines de 2025 Mieres ocupaba la posición vigésimo tercera (934 euros por metro cuadrado en el cuatro trimestre del año) y Langreo la vigésimo octava (979 euros). Los datos se fundamentan en las valoraciones realizadas por las sociedades de tasación.

El departamento que lidera la ministra Isabel Rodríguez echa cada trimestre las cuentas del precio medio de la vivienda en los 307 municipio españoles con más de 25.000 vecinos. Si se ordenan de menor a mayor, los extremos están ocupados por la localidad manchega de Villarrobledo (Albacede), donde el metro cuadrado cuesta de promedio 634,6 euros, y Santa Eulalia del Río, de Ibiza, con 6.233 euros. Esto es, por lo que cuesta una vivienda en este exclusivo enclave balear podrían comprarse diez en Villarrobledo, territorio del noroeste albaceteño con una actividad económica primordialmente agrícola, muy especializada en el sector vitivinícola.

Reindustrialización

Una parte no menor de los treinta municipios con precios de la vivienda más asequible comparte esa condición agrícola y la posición geográfica de interior que tiene Villarrobledo. Otro grupo de concejos, en el que se encuentran Mieres y Langreo, se caracterizan por haber atravesado procesos de reconversión industrial o minera. La pérdida de tejido fabril, el declive demográfico y el envejecimiento son comunes a esos territorios, entre los que, junto a Mieres y Langreo, están Ponferrada (en la cuenca minera de León), Puertollano (también con pasado carbonero, en Ciudad Real), Linares (Jaén, antaño núcleo minero-metalúrgico) o lugares interiores del área levantina a los que afectaron las reconversiones de los sectores textil o del calzado.

Pérdida de población

Existen excepciones, pero una nota dominante entre las treinta ciudades con precios estadísticamente más asequibles de la vivienda es la pérdida o estancamiento de la población durante las últimas décadas. La menor presión demográfica es así uno los rasgos que explican los precios inmobiliarios.

Aun apareciendo en la citada lista, la vivienda se ha encarecido últimamente en Mieres y Langreo a velocidades extraordinarias. Como ya explicó este diario, el precio medio se disparó en el último año el 25% en Langreo y el 17% en Mieres. Y las operaciones de compraventa están en niveles semejantes e incluso superiores a los observados en lo más alto de la burbuja inmobiliaria que explotó en España en 208.