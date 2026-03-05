La electrificación de Fuentes de Invierno impulsa un plan para la gestión conjunta de las estaciones de esquí de Asturias y León

La Estación Invernal de Fuentes de Invierno (Aller) vivió este jueves una jornada histórica con el apagado definitivo de los generadores de gasoil que la abastecían desde 2007 y su conexión estable a la red eléctrica a través de San Isidro. El presidente del Principado, Adrián Barbón, escenificó el encendido del nuevo suministro y destacó que se pone fin a una “anomalía histórica” que limitaba el desarrollo del equipamiento allerano.

El acuerdo con la Diputación de León permitirá cubrir los 935 kilovatios que requiere la estación, a cambio de un pago cercano a los dos millones de euros en diez años. El presidente de la institución leonesa, Gerardo Álvarez Courel, subrayó que el desbloqueo iniciado en 2019 culmina ahora con una solución “estable y duradera” y defendió que lo relevante no es solo el coste, sino el entendimiento institucional alcanzado.

Sin embargo, el verdadero alcance político de la jornada fue más allá de la electrificación. Adrián Barbón anunció que el Gobierno de Asturias y la Diputación de León ya estudian el modelo jurídico que permitirá articular una gestión conjunta de las cuatro estaciones de la cordillera Cantábrica occidental: Fuentes de Invierno y Valgrande-Pajares, en Asturias, junto a San Isidro y Leitariegos, en León.

Adrián Barbón y Álvarez Courel, apagando los generadores de Fuantes de Invierno. / FERNANDO RODRIGUEZ

“Tenemos toda la ambición para fortalecer la estación y no nos conformamos con lo que hemos hecho”, afirmó el presidente asturiano. El objetivo, explicó, es crear una estructura estable que trascienda legislaturas y permita coordinar inversiones, promoción, comercialización y planificación estratégica bajo una visión compartida. La fórmula legal está aún en análisis, pero ambas administraciones coinciden en que la unión permitirá "ganar dimensión, eficiencia y capacidad competitiva frente a otros destinos de montaña".

Criterios técnicos

Álvarez Courel insistió en que cualquier integración física entre estaciones, como la conexión de pistas entre Fuentes de Invierno y San Isidro, se hará con criterios exclusivamente técnicos y bajo el amparo de la actualización de la Declaración de Impacto Ambiental. Además, defendió que el proyecto debe “blindarse” para garantizar su continuidad más allá de los cambios políticos.

La gestión conjunta no se limitaría a la coordinación institucional. Sobre la mesa está la creación de un producto turístico único que integre las cuatro estaciones bajo una misma marca, con estrategias comunes de marketing, digitalización de servicios y venta centralizada de abonos. Un forfait conjunto permitiría al usuario esquiar en cualquiera de los complejos con un solo pase, favoreciendo estancias más largas y un mayor impacto en la hostelería y el comercio de ambas vertientes de la cordillera.

Asimismo, la cooperación facilitaría optimizar recursos técnicos y humanos, compartir maquinaria y conocimientos en producción de nieve, coordinar calendarios y eventos deportivos y diseñar planes conjuntos de adaptación al cambio climático. La diversificación hacia actividades de montaña fuera del invierno —como senderismo, ciclismo o turismo familiar— forma parte también de la estrategia para reducir la dependencia de la nieve y estabilizar ingresos.

Plan a largo plazo

"Llegados aquí, y teniendo en cuenta que estamos hablando de los próximos años, de la próxima legislatura, tenemos toda la ambición para fortalecer la estación. No nos conformamos con lo que hemos hecho. Por eso vamos a trabajar conjuntamente con la Diputación de León en la gestión conjunta de las cuatro estaciones”, subrayó Barbón. En presencia de Vanesa Gutiérrez, consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte, y de Gerardo Álvarez, el presidente asturiano resaltó que "ambos han liderado las conversaciones discretas mantenidas hasta el momento para avanzar hacia la gestión conjunta de las cuatro estaciones". “Llevamos semanas trabajando en el encaje del modelo jurídico adecuado. Aún es muy pronto, pero el objetivo final es la gestión conjunta, de manera que, unidos, seamos más”, indicó el jefe del Ejecutivo.

En paralelo, el Principado tramita la modificación de la Declaración de Impacto Ambiental de Fuentes de Invierno, vigente desde 2004, paso imprescindible para acometer una inversión estimada en 20 millones de euros, según apuntó ayer Adrián Barbón. El primer paso será buscar financiación. El plan contempla nuevas pistas, telesquís para descongestionar la zona de debutantes, mejoras en la producción de nieve, ampliaciones de edificios y servicios y la apertura de la estación a actividades fuera de la temporada invernal.

Cámara de Comercio de Oviedo

Desde el ámbito empresarial, el presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, Carlos Paniceres, calificó la electrificación como “un antes y un después” y respaldó la estrategia de cooperación entre territorios, convencido de que "la suma de sinergias reforzará el papel de la montaña como motor económico". Además, recordó que el tejido económico "lleva tiempo planteando la creación de un forfait conjunto para las estaciones astur-leonesas".

Con la electricidad ya solventada, Fuentes de Invierno inicia así una etapa en la que el foco no solo está en modernizar sus infraestructuras, sino en integrarse en un proyecto común que "aspira a redefinir el mapa del turismo de nieve en el noroeste peninsular y consolidar una oferta conjunta sólida, competitiva y sostenible en el tiempo".

Reunión

Esta misma semana, colectivos ligados al sector de la nieve de Asturias y de León se reunían para reclamar la gestión conjunta de las estaciones de esquí de ambos territorios. Algo que parece haber sido escuchado por las administraciones.