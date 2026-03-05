Javier Gracia, nuevo director de la Politécnica de Mieres al encabezar la única candidatura presentada a las elecciones
Integrante de la directiva saliente que encabezaba Ángel Martín, ocupaba el cargo de Secretario Académico
La Politécnica de Mieres, integrada en la Universidad de Oviedo, ya tiene nuevo director. Este pasado mes de febrero se abrió el proceso electoral que cada cuatro años se pone en marcha para elegir nueva directiva. Era sabido además que el actual director, Ángel Martín, iba a dejar el cargo, ya que se va a jubilar. Finalmente, la Universidad ha recibido una única candidatura, la encabezada por Javier Gracia Rodríguez. De esta forma, la Secretaría General de la Universidad comunicó la decisión de proponerle como director, cargo del que ya ha tomado posesión.
Javier Gracia Rodríguez es especialista en Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras. Actualmente, ya formaba parte de la dirección de la Politécnica, ocupando la función de Secretario Académico. Previamente, en la Escuela de Minas de Oviedo, fue subdirector de Ordenación Académica, hasta la extinción de la entidad, que pasó a integrarse en el campus de Mieres.
