Langreo, con los contenedores de basura desbordados por problemas con la recogida: tres camiones están inoperativos por averías

El Ayuntamiento reconoce la situación, "lamenta las molestias" y alquila temporalmente un vehículo, aunque "ha resultado insuficiente"

Un contenedor de la basura, lleno a rebosar y sin recoger en el entronque entre la calle Dorado y la plaza de la Salve en Sama. / L. M. D.

Luisma Díaz

Luisma Díaz

Langreo

Problemas con el servicio de recogida de basura de Langreo. El Ayuntamiento ha reconocido que "durante los últimos días, el servicio municipal de recogida de residuos ha venido sufriendo problemas y retrasos". Todo ello como consecuencia "de la avería mecánica de los dos camiones de carga lateral que habitualmente realizan este trabajo, así como de un camión de carga trasera". Es decir, el grueso de la flota municipal de recogida de basuras, tres camiones en total, está estos días inutilizada de forma temporal. Algo que empieza ya a notarse en las calles de Langreo, con contenedores de basura sin recoger y bolsas por las calles.

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en las Cuencas

Tal y como afirma el gobierno local, "desde el primer momento se han activado las gestiones necesarias para tratar de minimizar las molestias a la ciudadanía". De esta forma, "como medida urgente, se ha procedido al alquiler de un vehículo de carga trasera a Cogersa, recurso que, si bien ha permitido reforzar parcialmente el servicio, ha resultado insuficiente para cubrir la totalidad de las rutas habituales". Paralelamente, añaden fuentes municipales, "se han realizado gestiones para disponer de más vehículos de recogida, -en este caso de carga lateral-, opción que no ha sido posible debido a la falta de disponibilidad" de este tipo de vehículos especializados.

Molestias

El Ayuntamiento de Langreo explica que este periodo, "el personal municipal" ha seguido prestando el servicio "con un camión de menores dimensiones, lo que ha dificultado la operativa diaria y ha impedido llegar a todos los puntos del concejo con la eficacia habitual". El Consistorio, además, "lamenta las molestias ocasionadas por esta situación, y agradece la comprensión y colaboración de los vecinos y vecinas mientras se restablece la normalidad del servicio".

Bolsas de basura junto a un contenedor lleno en Sama.

Bolsas de basura junto a un contenedor lleno en Sama. / L. M. D.

Es por Langreo

Por su parte, la formación política local Es por Langreo califica esta situación y la gestión del problema como "nefasta y negligente". "Tres camiones de basura están fuera de servicio por avería, y el gobierno local ha demostrado una incapacidad alarmante". Señalan que pese a las recientes inversiones en nuevos vehículos, "el servicio de basuras está colapsado". Aseguran que "no es tanto la falta de medios como una gestión de personal y de los medios deficiente", al faltar "formación específica" para manejar "maquinaria de nueva generación". También lamentan la falta de "medios auxiliares".

