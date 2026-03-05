El Langui celebra los 50 años de Fusba, la fundación laboral de Hunosa: "Ser discapacitado es una jodienda"

Cincuenta años puede parecer mucho pero no es tanto, son un par de generaciones, y hace 50 años la visión de la discapacidad era muy distinta a la actual. La diferencia era tal que resume en una frase: “Celebramos que ya no hay subnormales, sino personas con discapacidad”. Con esa rotundidad y esa convicción se celebraron este jueves los primeros cincuenta años de Fusba, la Fundación Laboral de Personas con Discapacidad Santa Bárbara de Hunosa.

El acto contó con la presencia de Enrique Fernández, presidente de Hunosa, los alcaldes de San Martín del Rey Aurelio, Mieres y Siero, José Ramón Martín Ardines, Manuel Ángel Álvarez y Ángel García “Cepi”. La celebración de los cincuenta años de Fusba no concitó el interés del Principado que no envió a ningún representante institucional.

Loas trabajadores de FUSBA con El Langui, en el centro / D. O.

Integración laboral

Fusba nació para dar trabajo a los hijos “minusválidos” de los mineros de Hunosa. Hoy emplea a 91 personas con discapacidad y lleva su mensaje más allá de los pozos y de las instalaciones de la compañía. Este jueves tuvo el altavoz de El Langui, Juan Manuel Montilla, músico, actor y ahora director de cine y deportista. Nació con una parálisis cerebral y tiene claro que “la inclusión total no se consigue hasta que tienes un puesto de trabajo, te sientes realizado, útil, y puedes pagar tus facturas”. “Es ahí donde tenemos que llegar como sociedad: a que una persona con discapacidad, tanto física, psíquica o sensorial, pueda llegar a obtener un trabajo”, insistió. En este punto coincidió con el director general de Fusba, Jesús Fernández Cid, que afirmó que ”cuando una empresa contrata a una persona con discapacidad no tiene que pensar que es una persona que tiene una discapacidad, sino que es una persona que tiene su formación, sus actitudes, sus habilidades y unas capacidades diferentes que hay que explotar y desarrollar en la empresa como un trabajador más, y que lo que va a conseguir es enriquecer esa plantilla”.

El presidente de Hunosa, Enrique Fernández, junto al El Langui y la intérprete de signos, Iris Abertura / D. O.

Piensa lo mismo el presidente de Hunosa. Enrique Fernández señaló que el acto de este jueves servía “para celebrar un modelo que ha demostrado que la inclusión es mucho más que una utopía y que la responsabilidad social no es una etiqueta, sino una forma de actuar. El empleo digno es la herramienta más poderosa de integración”.

La "jodienda" de tener una discapacidad

El Langui ejerció de maestro de ceremonias, “como un MC en el rap”. Él sabe lo que es luchar contra una discapacidad. “Tener una discapacidad es una jodienda, te hace tu día a día jodido. Jodido para avanzar, para levantarte, para limpiarte el culo, para vestirte, para levantarte del suelo, para llegar al final de la esquina con la cantidad de barreras arquitectónicas, para los prejuicios sociales... para todo”. En su vida se ha visto en cientos de ocasiones en que su condición le ha supuesto un problema insalvable, como cuando quiso estudiar para técnico de sonido y según la puntuación que concedía la Comunidad de Madrid para dar acceso al curso a personas discapacitadas, “rompía el semáforo”. Tenía la máxima puntuación pero no le dejaron cumplir aquel sueño. Algo sabe de sonido y de música el de Pan Bendito. También se ha enfrentado a actos en el que le contrataron “y a nadie se le ocurrió poner una rampa o una barandilla en la escalera para subir al escenario”. Ese es tal vez un pequeño detalle, pero para una persona con movilidad reducida es una enorme discriminación. Lo apuntó Mónica Oviedo, presidenta de Cocemfe (Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica), que reclamó “la accesibilidad universal” para lo que pidió a las administraciones locales y regionales “que en sus presupuestos anuales haya siempre un presupuesto para la eliminación de barreras”.

Menos válidos que nadie

La gala era una fiesta de celebración de medio siglo de historia. El Langui insistió una y otra vez en que “50 años de apoyo a las personas con discapacidad son muchos años”. El rapero y actor destacó el empeño de la fundación en formar y dar trabajo “a los minusválidos”, “¿menos válidos que quién?”, se preguntó.

Allí estaban los trabajadores de FUSBA para demostrar que no son menos válidos que nadie, que se encargan del archivo histórico de Hunosa en el Pozo Fondón (Langreo), de las visitas al museo del Pozo Sotón (San Martín del Rey Aurelio) y como enumeró el presidente de Hunosa de actividades como servicios medioambientales, confección y comercialización de ropa laboral y equipos de protección, gestión documental, control de básculas, laboratorio de combustibles sólidos, registro o servicio de correspondencia y valija, entre muchos otros.

Por la izquierda, Nuria Lera, Jesús Fernández Cid, Enrique Fernández y Cristina Niño, presidenta de Fusca, matasellando el sello conmemorativo de los 50 años de la fundación / D. O.

Sello conmemorativo

Como broche final a la celebración, para que el mensaje de integración de Fusba se extienda más allá de Asturias y de España, Nuria Lera directora de Filatelia y Relaciones Institucionales en Correos, presentó un sello conmemorativo de los 50 años de la fundación.

Además, también en el Pozo Sotón, se puede visitar hasta el 12 de abril una exposición sobre ese medio siglo de historia. La muestra puede verse de martes a domingo en horario de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.30 de martes a jueves. De viernes a domingo el cierre se pospone hasta las 20.00 horas.

El cierre corrió a cargo de Héctor Braga que puso música a la clausura.

Malestar entre antiguos profesionales de Fusba

Antiguos trabajadores de la Fundación, entre ellos algunos impulsores de su creación, mostraron su malestar por no haber sido invitados al acto. Es el caso de Fernando Cuevas Camino, quien fue durante 31 años administrador general de Fusba y cedió el testigo al actual director general, Jesús Fernández Cid. "No me lo explico", lamentaba tras la celebración. Cuevas Camino defiende que la Fundación "es el mejor proyecto social de Hunosa". El participó en los inicios, puso en marcha los centros del Nalón y del Caudal y fue el responsable de firmar los 75 primeros contratos laborales para personas con discapacidad que accedían al regimen de la Seguridad Social Su malestar era más que evidente por no haber sido invitado a participar en el acto de celebración de los 50 años de la Fundación que él ayudó a crear.

El presidente de Hunosa, Enrique Fernández, introdujo en su discurso un críptico: "No lamentéis las ausencias; celebrad las presencias. Hoy estáis aquí los y las importantes, los y las imprescindibles". Cuevas Camino es una de las ausencias pero también uno de los imprescindibles. Es uno de los que lucharon para que la Fundación saliese adelante. Este jueves recordaba como en más de una ocasión compartió sala de espera con Amancio Ortega en "Textil Santanderina", cuando él iba a comprar tejido para hacer las ropa de trabajo de Hunosa y Ensidesa y el de Arteixo a adquiir material para los dos talleres que entonces tenía en Coruña.

"No me explicó qué ha podido ocurrir, no puede ser un olvido", lamentaba uno de los impulsores de la Fundación, una de esas ausencias de las que habló el presidente de Hunosa.