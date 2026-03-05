Los mejores callos de España se comen fuera de Asturias: en un restaurante de Burgos con más de 70 años de historia y por 12,50 euros

Los mejores callos de España se comen fuera de Asturias: en Burgos. El restaurante Casa Avelino, con más de 70 años de historia, se coronó este lunes en Pola de Lena en el concurso nacional "La callada por respuesta", en el que compitieron 62 establecimientos de todo el país, aunque con presencia mayoritaria de la región. En segundo lugar quedó Casa Farpón Asador, en Argüelles (Siero), y en tercera posición La Consistorial, de Mieres.

El jurado, compuesto por chefs de estrella Michelin, como Xune Andrade, Juanjo Pérez y Gonzalo Pañeda, buscaba callos que tuviesen brillo y que fuesen atractivos desde el punto de vista visual, con olor animal pero a la vez limpio, gelatinosos y sin acompañamientos (ni patatas ni garbanzos). Esas características las cumplió a la perfección Casa Avelino y las manos de sus cocineras, Fernanda Reoyo y Marta García, que son madre e hija.

Segunda posición en la edición de 2024

El restaurante burgalés ya rozó la gloria en 2024, cuando quedó en segunda posición del concurso nacional, organizado por el Ayuntamiento de Lena y la empresa Gustatio, que en estos años se ha consolidado como una cita de referencia en España.

La historia de Casa Avelino se remonta al año 1954, cuando Carmen y Avelino reformaron una vieja taberna para convertirla en un moderno comedor. Su principal cambio se produce en 1971, cuando Gregorio García y su mujer Fernanda Reoyo se hacen cargo del negocio. Él aporta su conocimiento en la barra y ella una mano excepcional para los guisos. El local fue reformado nuevamente en 1999.

Segunda generación

Aunque Fernanda sigue en los fogones, en Casa Avelino ya hay relevo. son Marta, Álvaro y Alfredo, la segunda generación de un restaurante de cocina tradicional. En su carta se pueden encontrar albondigas de rape, bacalao con pisto, patatitas de cordero, lengua estofada de novillo, chuletinas de lechazo... Y, por supuesto, los callos, que tienen un precio de 12,50 euros.

Reseñas en internet

Casa Avelino goza también de buenos comentarios en internet. "Muy buen sitio de guisos. También los entrantes son peculiares y bien preparados. Es un sitio alternativo al típico asado y que merece mucho la pena. Además tienen una carta de vinos extraordinaria. Y los postres también están a la altura. En resumen, muy bien", escribe un cliente. "Comimos genial, recomendable los callos y la paletilla", dice otro.