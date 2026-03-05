Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Mieres recupera Festimarket: coleccionismo, artesanía y ocio familiar regresan este fin de semana

El recinto ferial abrirá, con todo tipo de puestos y de actividades culturales, los días 7 y 8 de marzo, de 11.00 a 20.00 horas

Beatriz Flórez y Miguel Martínez, en la presentación de la feria.

Beatriz Flórez y Miguel Martínez, en la presentación de la feria. / LNE

L. Díaz

Mieres del Camino

El Ayuntamiento de Mieres y la Asociación Cultural OCEN recuperan este fin de semana, los días 7 y 8 de marzo, la celebración de la feria Festimarket, un evento que fusiona coleccionismo, artesanía, mercado clásico y ocio familiar. Festimarket volverá tras un par de años de parón, al recinto ferial de Santullano, abriendo sus puertas al público en horario de 11.00 a 20.00 horas, tanto sábado como domingo.

Está previsto que la feria, que se presentó esta semana en el Ayuntamiento, reúna a medio centenar de puestos de venta, dedicados principalmente al coleccionismo y las antigüedades. "La oferta se completa con puestos de artesanía, manualidades, asociaciones y artistas, configurando un mercado variado y dinámico", destaca la organización, liderada por Miguel Martínez. Además, la Red de Artesanas del Norte participará activamente en la feria y sorteará una gran cesta de productos entre quienes realicen compras mínimas de cinco euros. En la presentación, además de Martínez, estuvo la concejala de Consumo, Comercio, Hostelería, Ferias y Mercados, Beatriz Flórez.

Una pasada edición de la feria.

Una pasada edición de la feria. / LNE

El programa de Festimarket incluye también talleres infantiles y familiares, concursos y actividades de todo tipo, como torneos de videojuegos, exposiciones temáticas, espacios de realidad virtual y zona de juegos. Escritores presentarán sus obras y no faltará la animación de asociaciones como Orden 66, con ambientación de Star Wars, y North Fantasy, con propuestas inspiradas en el universo de Harry Potter. También habrá exhibiciones y espacios dedicados a Lego y Playmobil, entre otras sorpresas.

Noticias relacionadas

Servicios

La entrada tendrá un coste de dos euros. El recinto contará con servicio de bar y cafetería, con menús especiales durante todo el fin de semana. Además, el evento estará caracterizado con estética de la cultura popular de los años 80 y 90. Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Mieres refuerza su apuesta "por dinamizar la actividad cultural y comercial del concejo, ofreciendo un fin de semana de ocio alternativo que combina tradición, creatividad y diversión", señalaron desde el Consistorio.

