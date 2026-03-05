Mieres sube a los altares el recuerdo del respetado párroco Nicanor López Brugos: "Fue un cura de calle, que jamás se calló y vivió dedicado al prójimo"

Nicanor López Brugos fue párroco de la iglesia de San Juan durante más de medio siglo. Serio y contenido en su expresión, persona poco dada a la sonrisa fácil, logró ganarse el cariño de los mierenses gracias a una trayectoria comprometida con causas sociales. La seriedad, credibilidad y autoridad moral que mostró en vida volverán a proyectarse pronto junto al templo al que estuvo ligado. Un busto en recuerdo del apreciado cura, fallecido en 2018, hará guardia entre la iglesia de San Juan y la plaza de Requejo. Un buen ramillete de quienes fueron sus amigos se reunieron este jueves en la Casa de la Música para presentar el proyecto.

El acto, presentado por el cronista oficial de Morcín, Fernando Delgado, reunió a representantes del tejido cultural, social y político. Delgado destacó la labor de López Brugos en la modernización de los servicios sociales en Asturias: “Participó activamente en la puesta en marcha de proyectos para ayudar a los más desfavorecidos, desde personas con discapacidad intelectual o psicosocial hasta drogodependientes o enfermos de sida. Ejemplos de su legado son la Fundación Vinjoy, Proyecto Hombre o la Fundación Silo”.

El actual párroco de San Juan, Miguel del Campo, en pie en el centro de la imagen. / David Montañés

Persona comprometida

El alcalde de Mieres, Manuel Ángel Álvarez, calificó a Nicanor como “una persona comprometida y valiente, que estuvo al lado de los más débiles siempre, especialmente en los tiempos más difíciles”. Para Álvarez, su verdadera parroquia no se limitaba a los muros de San Juan: “Se extendía por todas las calles de Mieres. Fue protagonista de tres generaciones de vecinos y vecinas y un arquitecto de la convivencia, capaz de unir a creyentes y no creyentes bajo el lenguaje común del respeto, la solidaridad y la justicia social”.

El presidente de Cruz Roja Asturias, José María Lana, recordó cómo la iglesia de San Juan se convirtió en un espacio abierto y valiente: “Celebraba muchas misas, pero también subió al altar muchas veces para alentar y apoyar el movimiento obrero. Fue un cura de calle, que jamás se calló y vivió dedicado al prójimo. En su funeral, un amigo dijo: 'Hoy despedimos a un amigo que vivió por los demás’”.

Por su parte, Eustaquio Álvarez Hevia, presidente del Orfeón de Mieres, resaltó la dimensión afectiva del homenaje: “Don Nicanor se ganó el cariño de generaciones a base de humanidad y sencillez. Sus puertas siempre estuvieron abiertas, convirtiendo la iglesia en un lugar de encuentro y ayuda. Queremos que su recuerdo no quede solo en nuestras anécdotas, sino que tenga un lugar físico en nuestra villa. Este busto será un símbolo visible de servicio, solidaridad y compromiso con la comunidad”.

El exconsejero Faustino Blanco saluda al alcalde de Mieres en presencia de Fernando Delgado. / David Montañés

La escultura

El artista plástico Manuel García Linares, encargado de la creación del busto, explicó que la obra busca reflejar la serenidad y autoridad moral del párroco, así como su cercanía con los vecinos, captando tanto su carácter serio como su humanidad. Se espera que la escultura quede ubicada en un lugar que permita a los ciudadanos reconocer la influencia de López Brugos en la historia de Mieres.

La iniciativa se promueve mediante una suscripción popular abierta a todos los vecinos, con la colaboración del Ayuntamiento y del Orfeón de Mieres. Delgado animó a los ciudadanos a participar, asegurando que cada aportación, por pequeña que sea, contribuirá a materializar este homenaje colectivo. Desde ahora se pueden aportaciones en la cuenta ES37 3059 0086 0740 0717 6821.

El legado de Nicanor López Brugos trasciende lo religioso. Su compromiso con la justicia social, la integración de los más vulnerables y la cohesión comunitaria lo convierten en una figura fundamental para la historia de Mieres. Reconocimientos como el de “Mierense del Año” en 1995, el homenaje del Ayuntamiento en 2017 y la distinción póstuma en 2023 confirman la relevancia de su obra y la profunda huella que dejó en la comarca.

Con la presentación del busto, la ciudad de Mieres asegura que el recuerdo del párroco seguirá acompañando a sus vecinos, "recordando que la verdadera influencia de un líder religioso no reside solo en su sermón, sino en su capacidad de transformar vidas y generar comunidad"