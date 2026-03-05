Tres peluquerías de Langreo, víctimas de robos en las últimas semanas: "Es lo que tenemos que sufrir en estos tiempos"

Los peluqueros langreanos están viviendo un mal momento. Tres locales el sector han sufrido robos en las últimas semanas, el último, la peluquería Boxes, en Sama, la noche de este miércoles.

Un policía toma fotografías de las huellas en el cristal fracturado de la peluquería Boxes, en Sama de Langreo / D. O.

Un botín de 60 euros y tijeras de gama alta

La policía científica se afanaba la mañana de este jueves en encontrar huellas del asaltante que a las once menos veinte de la noche del miércoles rompió el cristal de la puerta y accedió al interior del local. Se llevó el dinero del cambio que había en la caja, no más de 60 euros, y las tijeras buenas, las más caras que tenía Rafael López, el peluquero. Sus herramientas de trabajo más valoradas, “unos 600 euros hace un par de años”, estaban en un estuche. El ladrón también desenchufó la cámara de seguridad y la arrojó al suelo. Eso no impidió que juntos antes de desconectarla le grabase.

La peluquería de Rafael López está en la calle Cipriano Pedrosa, en Sama, justo frente a la estación de Renfe de donde precisamente a esa hora, a las 22.44 horas, salía un tren de la línea C2 de cercanías de Renfe. De todos modos, la estación de Sama no suele tener mucho tránsito a esas horas, con lo que incluso cabe la posibilidad de que el asaltante huyese en tren.

Una calle con poco tránsito

Además, se da la circunstancia de que la peluquería está justo a una sidrería que normalmente está abierta a esas horas y suele tener clientes en la terraza. Estos días el local permanece cerrado. Rafael López añade que las obras de remodelación de la Plaza de la Salve también han propiciado que pase menos gente por la calle Cipriano Pedrosa, que desde la remodelación ha quedado cortada al tráfico y por la que solo pasan los conductores residentes que se dirigen al garaje. Antes de la reurbanización de la plaza, Cipriano Pedrosa era el principal acceso desde el centro de Sama al aparcamiento de la Renfe. Todo parece indicar que el asaltante había vigilado la zona y sabía que a esas horas hay muy poco tránsito.

Agentes de la Policía Científica buscando huellas en la peluquería Boxes de Sama / D. O.

López se enteró del robo por una llamada de su agente de seguros que pasó por delante del local la mañana de este jueves y le llamó por teléfono para decirle que tenía el cristal roto.

Tres peluquerías en dos semanas

“Es lo que tenemos que sufrir en este pueblo en los últimos tiempos”, lamenta el peluquero, que añade que “ahora nos ha tocado a las peluquerías”. Según explica el profesional, los ladrones entraron hace dos semanas la misma noche en una peluquería de Ciaño y en otra de Sama.

Tras la inspección por parte de la Policía Científica, que fotografió las huellas que el ladrón había dejado en el cristal, a Rafael López le toca poner la pertinente denuncia. Aportará la grabación de la cámara de seguridad con la esperanza de que detengan al ladrón y si es el mismo que entró en otras peluquerías, no lo vuelva a hacer al menos en una temporada.