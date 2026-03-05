Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los vecinos de El Puente, en Langreo, relanzan sus movilizaciones y recogen firmas contra las expropiaciones en el barrio

La plataforma denuncia que el plan de vivienda para el barrio "arranca a familias de su hogar"

Vecinos del barrio de El Puente, protestando antes de un Pleno en Langreo.

Vecinos del barrio de El Puente, protestando antes de un Pleno en Langreo. / Juan Plaza

Luisma Díaz

Luisma Díaz

Langreo

Los vecinos del barrio langreano de El Puente relanzan sus protestas, con las que quieren denunciar su "claro rechazo" al plan de vivienda propuesto por el Principado para la zona, y que supone "la expropiación de viviendas". Estos días han iniciado una campaña de recogida de firmas, primero a través de internet, pero también presencialmente. Estarán este sábado en el "mercáu" de La Felguera y el lunes, en el de Sama.

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en las Cuencas

El colectivo vecinal afirma que el plan y las expropiaciones "afectarían gravemente a nuestras viviendas, negocios y forma de vida, causando perjuicios sociales, económicos y personales". Las expropiaciones propuestas, en la calle José Álvarez Valdés supondrían "el desplazamiento forzoso de familias con arraigo en el barrio, arrancando de su hogar a familias".

Denuncian además que "no se ha garantizado una información clara, ni una participación vecinal efectiva. Meses pidiendo información que a día de hoy no se ha recibido". Subrayan que existen "alternativas urbanísticas menos perjudiciales, que deben ser estudiadas antes de acudir a las expropiaciones, se debe poder hacer vivienda pública sin echar a nadie de sus hogares y negocios".

Exigen tanto al Ayuntamiento como al Principado que se opongan a este plan, que estudien alternativas y que se abra un proceso de "información pública y participación ciudadana" real. También "respeto a nuestro barrio y a las personas que allí viven".

TEMAS

