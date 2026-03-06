Una gala teatral solidaria abre las actividades anuales de los Amigos del Monsacro de Morcín
La Asociación organizará rutas por el concejo a lo largo de todo el ejercicio
L. Díaz
La Asociación de Amigos del Monsacro ya tiene listo su calendario de actividades para este año 2026. El domingo 15 de marzo comenzará con la organización de la gala teatral solidaria con la representación de "Al loro", del grupo San Félix de Valdesoto. Será a las 18.30 horas, en la Escuela Hogar de La Foz. La entrada será gratuita, entregando algún alimento no perecedero que se donará al Banco de Alimentos, que tiene su sede en Morcín. El martes 17 de marzo será la asamblea general anual, a las 18.00, también en la Escuela Hogar de La Foz.
A partir de ahí, todo tipo de excursiones y rutas bajo el lema "Conoce tu concejo, conoce tu comarca". El 30 de abril, en el Club LA NUEVA ESPAÑA, presentarán las "3M, mayo, Morcín, Monsacro", una actividad que empezará el domingo 3 de mayo, a las 9.30 horas, con una ruta circular al Monsacro con salida en Los Llanos. El 23 de mayo, desde las 8.00, la senda de los 20.000 pasos, partiendo desde la catedral de Oviedo, y con punto de llegada en las capillas del Monsacro en Morcín.
Para el 14 de junio (9.30 horas) queda la ruta circular a los molinos de agua, con salida desde el Molín de la Ponte. El mismo mes, el día 28 (9.30 horas), habrá ruta a Los Reconocos, con salida en el cementerio de La Puente.
Ya el 4 de octubre se celebrará una ruta teatralizada en Peñerudes, con salida desde el centro social y llegada al Torreón. El 18 de octubre, la ruta será cultural, al Monsacro, guiada por catedráticos de historia de la Universidad de Oviedo. La salida será desde Los Llanos.
Finalmente, el 8 de noviembre está prevista una ruta reivindicativa desde La Pereda a Peñamiel, con la petición de conectar la senda de Loredo con La Foz y Riosa.
