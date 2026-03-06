IU de Langreo explica la "crisis de las croquetas" y la expusión de una concejala: "Quiso actuar por sus cojones, sin respetar la legalidad"

IU de Langreo ha explicado su versión de la "crisis de las croquetas", que ha llevado a la formación a apartar del equipo de gobierno a una concejala, Araceli Jánez. Según el coordinador de IU en Langreo, David Álvarez, la edil quiso actuar "por sus cojones", tras intentar "hacerla razonar", sin resultado alguno. La acusan de querer actuar "sin respetar la legalidad".

Álvarez, que habla en nombre "del equipo de gobierno de Convocatoria por Llangréu-IU", califica la situación generada como "rocambolesca", ya que afirma, "el desencadenante fue un pequeño incendio accidental en la cocina del local ocupado por la Asociación de Vecinos de Riaño, sin consecuencias graves". A partir de ahí, la concejala apartada, Araceli Jámez, "una nueva tránsfuga en nuestra corporación", actuó "empeñándose en cambiar la cerradura mediante vías de hecho, faltando al respeto a las personas de la asociación y del propio Equipo de Gobierno y sin respetar el procedimiento administrativo y, por tanto, la legalidad". De este modo, el gobierno local se ha visto obligado "a apartar a esta concejala del grupo municipal".

Desde IU subrayan que se intentó "hacer razonar a la concejala, sin resultado, pretendiendo la edil actuar 'por sus cojones'", afirmó David Álvarez. "El punto de no retorno", añade, "llega con la entrada en el registro municipal de un escrito de Doña Araceli en el que se vierten acusaciones generales hacia los concejales y concejalas del equipo de gobierno". En ellos acusa "de favoritismo hacia los miembros del Partido Comunista, sin aportar prueba alguna ni tramitar una denuncia al respecto". Esto, recalca el coordinador de IU en Langreo, "es una falsedad, que podría suponer que se están vertiendo injurias y calumnias hacia nuestro equipo de gobierno, y es una completa deslealtad hacia la organización". Además, "se da el caso de que esto no se refleja la composición de la directiva de la Asociación de Vecinos de Riaño, la supuesta asociación favorecida".

Retirada de funciones

En este mismo escrito, la concejala "solicitaba que se le retiraran las competencias únicamente de participación ciudadana, pretendiendo mantenerse en el gobierno local con las delegaciones de deportes y festejos". Ante "las acusaciones vertidas", lo que se decidió fue "proceder a cesar en sus competencias a la concejala y expulsarla del grupo municipal, al no ser congruente su actitud con los principios y valores que defiende nuestra organización, marcados por el diálogo y la legalidad". Desde IU, explicó Álvarez "se contactó con la edil para pedirle su acta de concejala, pues fue elegida por figurar en la lista aprobada por la Asamblea de IU de Langreo, a la cual se debe". Asegura que con su negativa está "vulnerando la ética y normas de nuestra organización".

Araceli Jánez. / LNE

Oposición

Álvarez también entró a valorar las distintas acusaciones realizadas por los grupos de la oposición en la "crisis de las croquetas". "A posteriori han aparecido declaraciones de la oposición pidiendo aclaraciones, algo que podemos entender por el juego político, pero no se sostienen". El PSOE "acusa de oscurantismo y pide convocar Comisión Informativa por el incidente del local de la Asociación de Riaño. Si cada vez que hay un incidente menor en un centro social o local municipal, habría que convocar comisiones todos los días".

También habló sobre Vox, "no por casualidad los hechos se aprovechan por el partido ultraderechista y pro guerra de para realizar una suerte de denuncia general de favoritismos y erigirse como abogados defensores del transfuguismo". Álvarez recordó que"los juzgados ya han dejado claras las denuncias falsas de Vox, archivadas en los casos de la Cabalgata y el Festival de Cerveza Artesana, con indicación expresa de la irresponsabilidad del partido fascista en llevar al ámbito penal alegremente denuncias infundadas".