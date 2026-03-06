La Joécara, en Langreo, quiere recuperar su dignidad y volver a ser "un barrio donde se pueda vivir"

Los vecinos del barrio de La Joécara, en Sama (Langreo) quieren desterrar el estigma que pesa sobre la zona. La Joécara está asociado en la sociedad langreana con la inseguridad y la marginalidad y los vecinos ya están cansados de que sea así, quieren recuperar la calidad de vida de aquella barriada de obreros, de mineros y ferroviarios. Por eso un grupo de habitantes de La Joécara han impulsado la Asociación Vecinal “Cuetos”, para “hacer un barrio donde se pueda vivir”, como resume el presidente Julio Coto, que estará acompañado en la directiva por Evelin Menéndez (secretaria) y David Núñez (tesorero).

Evelin Menéndez y Julio Coto, secretaria y presidente de la Asociación de Vecinos "Cuetos" de La Joécara / L. M. D.

Barriada obrera y trabajadora

La asociación nace con una misión clara, la de “devolver la dignidad a una barriada obrera y trabajadora”. Empiezan el camino dejando claro que “aunque sigue habiendo inseguridad, ha descendido mucho”. Quieren que ese descenso sea mayor y por eso pedirán la colaboración de las administraciones pero también creen que para conseguirlo se debe “fomentar el respeto mutuo”.

Uno de los objetivos principales es atraer población. Julio Coto ya ha mantenido contactos con inversores que están dispuestos a trabajar en ello. Todo será más fácil “si se mejora la limpieza y el entorno”, algo que los vecinos exigen al Ayuntamiento de Langreo.

Eliminar la mala fama

A apenas diez minutos andando del centro de Sama, de la plaza del Ayuntamiento, La Joécara no tiene la mejor fama en los últimos años, y eso es lo que quieren cambiar desde la nueva asociación, “eliminar la mala fama mediante el esfuerzo vecinal y demostrar que el cambio es posible”, afirma Julio Coto. La asociación pretende fomentar la convivencia, impulsar actividades y devolver ese espíritu de cercanía que muchos recuerdan, cuando las calles eran punto de encuentro y las familias compartían espacios con tranquilidad.

Seguridad, limpieza, cuidado del entorno y recuperación de espacios. Son los puntos clave que se trataron en una reunión celebrada la tarde de este viernes en la Casa de Cultura Escuelas Dorado de Sama. “Tenemos las boleras de La Joécara y de La Güeria que pueden ser un gran atractivo para el barrio”, entienden desde la asociación.

Captación de socios

Aunque lo inmediato es darse a conocer y captar socios, “esa es la pata que necesitamos”, apunta Coto, que anima a los vecinos a colaborar “para rescatar el barrio del olvido y transformar su realidad actual a través del trabajo colectivo”.

"Si nadie hace nada, nada cambia. La asociación nace para hacer ese trabajo y esfuerzo que el barrio necesita”, subraya el presidente vecinal.

Ayuntamiento y Universidad

Precisamente, a finales del año pasado, el Ayuntamiento de Langreo y la Universidad de Oviedo, a través del CeCodet, anunciaron la puesta en marcha un plan estratégico de regeneración urbana centrado en La Joécara y en Barros. El proyecto toma como referencia el éxito obtenido en Mieres para transformar el tejido del concejo.

Esta colaboración busca crear una hoja de ruta técnica que permita al municipio competir con ventaja por fondos europeos y ayudas al desarrollo, centrando sus esfuerzos iniciales en puntos clave como La Joécara, en Sama. Este barrio se convierte, según la iniciativa, en campo de prácticas donde expertos y estudiantes de Geografía diseñarán proyectos específicos para mejorar su movilidad, seguridad y estética. Al definir a La Joécara como una zona de intervención preferente, el plan garantiza que existan fichas técnicas ya preparadas para actuar con agilidad en cuanto surjan nuevas vías de financiación, buscando no solo una transformación física y visual del entorno, sino también una revitalización social que combata el despoblamiento y la falta de oportunidades en el barrio.