Mieres apuesta por la rehabilitación y por seguir teniendo "vivienda asequible" para "ganar población"

Mieres, como Langreo, se sitúa entre las 30 ciudades (poblaciones de más de 25.000 habitantes) españolas donde adquirir una vivienda es más asequible. Todo ello, pese al incremento de precios del último año, 17% en Mieres, 25% en Langreo. En el concejo del Caudal se está tramitando su nuevo Plan General de Ordenación (PGO), con el que se pretende "apostar por la rehabilitación y movilizar vivienda vacía". En todo caso, se quiere seguir ofreciendo "vivienda a precios razonables", con el objetivo de "ganar población".

El gobierno local de Mieres, a través de la concejala de Desarrollo Urbano, Marta Jiménez, subrayaba que "esta es la línea del nuevo PGO, ya aprobado inicialmente" y que se encuentra "en su última fase de tramitación para su aprobación definitiva". El documento, recalcan, contempla "medidas concretas bajo una premisa clara: crecer hacia dentro y regenerar antes de expandir". En este sentido, el nuevo Plan de Ordenación "da luz verde a la rehabilitación y regeneración urbana de dos de los barrios más emblemáticos del concejo: La Villa y Requejo, que son objeto de una nueva ordenación singularizada, permitiendo su renovación y construcción bajo la premisa del respeto a su carácter tradicional". Algo que los vecinos de estas zonas llevaban años reclamando.

PERI de Oñón

La Villa y Requejo "como objetos de una nueva ordenación singularizada" es uno de los aspectos destacados de un PGO en el ámbito de vivienda, "pero no es el único", detalla el gobierno local. El nuevo plan también reordena el suelo residencial "para permitir la construcción de 400 nuevas viviendas, de las que 110 serían de promoción pública, propone un nuevo diseño para el PERI (Plan Especial de Reforma Interior) de Oñón, para que sea viable y plantea facilidades para la rehabilitación urbana y poder movilizar el parque de viviendas vacías existente".

Además, promueve la accesibilidad permitiendo la instalación de ascensores ocupando vía pública siempre que no haya alternativa. "En resumen, prioriza la reutilización y transformación de suelo ya urbanizado y busca generar nuevas bolsas de vivienda aprovechando espacios existentes", afirman desde el Ayuntamiento mierense.

Oportunidades

El plan, recalcan, busca "aprovechar todas las oportunidades que el concejo tiene, y definir un modelo territorial que sea realista y verosímil". Todo con el ojo puesto en poder "ganar población, generar empleo y garantizar calidad de vida", algo en lo que la ordenación del suelo residencial y la rehabilitación urbana "son aspectos fundamentales". “Mieres puede ofrecer vivienda de calidad a precio asequible. Somos el sexto concejo de Asturias, tenemos hospital y parada AVE y somos garantía de calidad de vida, seguridad y tranquilidad”, señaló Marta Jiménez, que incidió en que "para el gobierno local es clave que Mieres ofrezca precios razonables, porque su escalada perjudicaría las expectativas de crecimiento demográfico".