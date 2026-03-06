Mieres celebra el 8M con un acto institucional que combinó cultura y reivindicación feminista

Mieres celebró este viernes en el Auditorio Teodoro Cuesta el acto central de la programación municipal con motivo del Día Internacional de la Mujer (8M), una cita que combinará cultura, reflexión y reivindicación feminista. La jornada, organizada por el Ayuntamiento, incluyó un espectáculo escénico, la lectura del manifiesto institucional y un llamamiento a continuar avanzando en la defensa de los derechos de las mujeres.

El acto institucional comenzó al mediodía y tuvo como eje central el espectáculo “Museo del Patriarcado. El show”, una propuesta de la compañía “Cuéntame un cuadro”, con Patricia Pérez y Laura Viñuela. La representación propone una mirada crítica y creativa sobre la historia y la cultura desde una perspectiva feminista, revisando el papel que el patriarcado ha tenido en la construcción de los relatos artísticos y sociales.

La programación incluyó además la lectura del manifiesto del 8M, que este año se presenta bajo el lema “Reivindicando mis derechos no te quito los tuyos”. El texto fue leído por el colectivo “Costumbrismo Cochambre”, que participará en el acto como encargado de poner voz a un mensaje que busca reforzar el carácter colectivo del feminismo y su dimensión social.

Discurso reivindicativo

El manifiesto plantea una defensa clara de la igualdad y responde a los discursos que cuestionan las reivindicaciones feministas. “Nos dijeron que pedir igualdad era exagerar. Nos dijeron que ya estaba todo conseguido. Nos dijeron que reclamar derechos era dividir”, recoge el documento, que responde con contundencia: “Reivindicando mis derechos no te quito los tuyos”.

El texto insiste en que las demandas feministas no restan derechos a nadie, sino que contribuyen a ampliar la justicia social. Así, señala que exigir salarios dignos, denunciar la violencia machista o reclamar corresponsabilidad en los cuidados no supone atacar a otros colectivos, sino construir una sociedad más justa. “Nuestra lucha no resta. Nuestra lucha suma. Suma dignidad, suma futuro, suma comunidad”, afirma el manifiesto.

El documento también sitúa la lucha feminista en el contexto social actual, marcado por la precariedad y por el auge de discursos de odio. Frente a ello, reivindica “la organización colectiva, el apoyo mutuo y la recuperación de los espacios públicos como lugares de convivencia, cultura y participación ciudadana”.

Vocación transformadora

En esa línea, el manifiesto defiende un feminismo con vocación amplia y transformadora. “El feminismo será popular o no será”, señala el texto, que define el movimiento como “antirracista, anticapitalista, transinclusivo e intergeneracional, además de una herramienta para ampliar la democracia y fortalecer los derechos sociales”.

El mensaje también subraya que los derechos no son un recurso limitado que se agota al compartirse. “Los derechos no se gastan cuando se comparten. Al contrario: se fortalecen”, recoge el documento, que advierte de que quienes intentan enfrentar a la sociedad frente al feminismo lo hacen porque temen la fuerza de la organización colectiva.